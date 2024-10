Governo de Sergipe começa a pagar salários nesta segunda-feira

O governo de Sergipe inicia nesta segunda-feira (28), o pagamento da folha salarial dos servidores, referente ao mês de outubro. Inicialmente, recebem os aposentados e pensionistas.

Na terça-feira (29), recebem os servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, além dos integrantes da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

Na próxima quarta-feira (30), é a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações terem as remunerações creditadas. Os servidores que fazem aniversário em outubro também receberão a primeira parcela do 13º salário.

Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, Com o cumprimento do calendário, serão cerca de R$ 510 milhões injetados na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.