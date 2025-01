GOVERNO DE SERGIPE INICIA PROGRAMAÇÃO DO 50º SIMPÓSIO DO ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS COM HOMENAGENS

Na noite desta quarta-feira, 8, aconteceu a abertura do 50º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras, no auditório da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Laranjeiras. A iniciativa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com coordenação geral do Conselho Estadual de Cultura (CEC), e conta com parcerias da UFS e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), além do apoio da Prefeitura de Laranjeiras.

Parte da programação do Encontro Cultural de Laranjeiras, iniciado no último domingo com a Coroação da Rainha das Taieiras, o Simpósio tem como proposta aproximar a população das tradições culturais. O evento promove pesquisas, exibição de documentários e diálogos diretos com mestres da cultura popular, destacando as vivências dos grupos culturais, seu trabalho de integração com a comunidade e os esforços para manter essas manifestações em atividade.

A solenidade de abertura contou com a presença do vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, que representou o governador Fábio Mitidieri; do presidente da Funcap, Gustavo Paixão; do presidente do Conselho Estadual de Cultura, Pascoal Maynard; do vice-prefeito de Laranjeiras, Luciano da Várzea; do secretário municipal de Cultura, Leomax Célio; da reitora em exercício da UFS, Sueli Maria; e da mestra da Taieira, Bárbara Cristina.

“Laranjeiras é um palco do que a gente tem de melhor em Sergipe no âmbito cultural. É bonito de se ver a cidade pulsando seu brilho em cada rua, com manifestações culturais acontecendo em cada parte. Quanto mais conheço da nossa cultura, mais apaixonado fico por ela. Que o Simpósio cumpra seu objetivo maior, que é a ampla discussão acerca da nossa cultura e sua valorização”, destacou Gustavo Paixão.

Para Zezinho Sobral, o Simpósio reforça a importância de ações para a preservação cultural. “É necessário esse compromisso especial com a nossa cultura, definir ações políticas, realizar investimentos e priorizar aquelas ações que são fundamentais para garantir a preservação da cultura”, afirmou.

O secretário Leomax Célio ressaltou a importância do evento para o município. “Acredito que hoje o povo de Laranjeiras está muito feliz por estar celebrando os 50 anos desse grande evento que mostra para todo o Brasil o quão majestosa Laranjeiras é e o potencial gigantesco cultural que temos nesse lugar, que sempre abraçou a sua cultura e sempre lutou por ela”, disse.

Esta edição do Simpósio também homenageou cinco personalidades que contribuíram para a preservação e valorização da cultura laranjeirense: Zé Sobral e Luiz Antônio Barreto, idealizadores do primeiro Encontro Cultural, em 1975, e as mestras Bilina, Lourdes e Bárbara, lideranças das Taieiras.

“Para mim é uma honra estar hoje aqui e ter o Simpósio em homenagem às Taieiras. Sei que estão conosco não somente Bárbara, Bilina e Lourdes, mas também todas as que antecederam elas. Eu agradeço a todas que deram a vida pela cultura laranjeirense e pela cultura das Taieiras”, destacou a mestra Bárbara Cristina.

Conferência

A primeira conferência do Simpósio, mediada pelo ator e diretor de teatro Lindolfo Amaral, introduziu ao tema-título desta edição “Isso Tudo é Louvor, Isso Tudo é Louvar”, definido em votação no ano anterior e inspirado no cântico do Grupo Folclórico Taieiras.

A conferencista Beatriz Góis Dantas, professora, antropóloga e pesquisadora, destacou a trajetória do Simpósio e sua relevância histórico-cultural. Em sua fala, Beatriz abordou as transformações pelas quais o evento passou ao longo dos anos, consolidando-se como um espaço plural de aprendizado e troca de saberes.

“Essa abrangência reflete a dimensão do Simpósio como um espaço múltiplo e se constitui uma experiência bem-sucedida de abordagem interdisciplinar que se atualiza e acompanha as demandas da sociedade, ampliando as fronteiras do conhecimento. Isso fica evidente na diversidade dos temas abordados”, afirmou Beatriz.

Homenagens

Como acontece todos os anos, o Simpósio homenageou personalidades e grupos que têm desempenhado papéis fundamentais na preservação e promoção da cultura sergipana. Nesta edição, em celebração aos 50 anos do evento, 97 homenageados receberam medalhas de reconhecimento. Entre eles, estavam grupos folclóricos de Laranjeiras e de outras localidades, personalidades sergipanas, autores dos cartazes e membros da comissão do Simpósio.

Para a mestra Marilene dos Santos, do Reisado de São José e São João da Roça, a homenagem representa um marco em sua trajetória cultural. “Foi uma grande surpresa e uma satisfação enorme, porque eu nunca tinha recebido uma medalha assim por tempo de contribuição. Encontrar tantos amigos e talentos do nosso estado é uma alegria que não tem preço”, disse.

O Simpósio segue até o sábado, 11, no auditório da UFS – Campus Laranjeiras. A programação inclui debates, apresentações de pesquisas acadêmicas e diálogos com mestres e mestras da cultura popular. As atividades têm início às 8h, e as inscrições podem ser realizadas online ou presencialmente, conforme a capacidade do espaço.

Foto: Erick O’Hara