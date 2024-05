GOVERNO DE SERGIPE DISPONIBILIZA CEAC’S COMO PONTOS DE COLETA PARA DOAÇÕES AO RIO GRANDE DO SUL

Em um gesto de solidariedade e apoio ao estado do Rio Grande do Sul, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), está disponibilizando todas as unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) como pontos de coleta para doações. As unidades do Ceac, tanto na capital quanto no interior, receberão as doações a partir desta segunda-feira, 20.

A ação visa ajudar às vítimas das enchentes naquele estado, garantindo que a população sergipana possa contribuir de forma prática e eficiente com o apoio. Para facilitar a organização e distribuição das doações, é importante seguir algumas orientações, como separar as doações por tipo, como alimentação, higiene e roupas, sendo estas últimas organizadas por idade ou gênero.

É recomendado também identificar cada embalagem com etiquetas ou notas, indicando o conteúdo. Priorize doações de roupas de frio, considerando as baixas temperaturas no Rio Grande do Sul. Utilize caixas ou sacolas que possam ser fechadas ou amarradas para garantir a segurança dos itens durante o transporte.

Pontos de Coleta

As doações podem ser entregues em qualquer unidade do Ceac, seja na capital ou no interior. Abaixo estão os endereços onde podem ser deixadas as contribuições:

Capital

Ceac Rua do Turista. Rua Laranjeiras, 317, Centro, Aracaju – SE;

Ceac Shopping Riomar. Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio, Aracaju – SE;

Ceac Parque Shopping. Av. João Rodrigues, 42 – Bairro Industrial, Aracaju – SE;

Ceac Rodoviária. Rodoviária Nova, Avenida Tancredo Neves, Bairro Capucho, Aracaju – SE.

Interior

Ceac Estância. Passeio Guanabara, situado na Av. Capitão Salomão, 256, Centro, Estância – SE;

Ceac Itabaiana. Shopping Peixoto – Av. José Amâncio Bispo, 5419, Bairro: Miguel Teles de Mendonça, Itabaiana – SE;

Ceac Lagarto. Praça Paulo Vieira de Menezes,26 ( Praça do Tanque) no Centro, Lagarto – SE;

Ceac Simão Dias. Rua Presidente Vargas,114, Centro – Simão Dias – SE.

Foto: Ascom Sead