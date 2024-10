Governo de Sergipe disponibiliza mamografias para mulheres do povo indígena Xokó

Em alusão ao Outubro Rosa, a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) realizou, nesta quarta-feira, 30, no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), um evento voltado à conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher e à prevenção contra os cânceres de mama e de colo de útero. A iniciativa contou com a participação de mulheres do povo indígena Xokó, que receberam orientações sobre autocuidados, autoexame de mamas e exames de mamografia.

A diretora de Saúde da SPM, Viviane Goston, destacou a importância do diagnóstico precoce no combate à doença. “Para que a mulher tenha o tratamento ideal, em tempo oportuno e que a gente consiga reduzir a mortalidade. E este evento busca promover a saúde oferecendo para essas mulheres a oportunidade de acesso às mamografias para rastreio do câncer de mama, que é o tipo mais incidente nas mulheres – excetuando-se o câncer de pele não melanoma”, ressalta.

As participantes também reconheceram a importância da ação. “Estou muito feliz por realizar hoje o exame de mamografia aqui no Caism. Fomos bem recebidas e também recebemos as orientações da equipe da Secretaria da Mulher”, afirmou Maria da Glória, indígena Xokó.

“Muito bom esse evento promovido pela Secretaria da Mulher, que passou informações importantes. Não é a primeira vez que somos bem recebidas aqui no Caism, e mais uma vez a gente sai satisfeita e grata por esse momento e por realizarmos o exame de mamografia”, salientou Rosana Medeiros.