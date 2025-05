Governo de Sergipe divulga a programação completa da Salva Junina

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), divulgou a programação oficial da Salva Junina, evento que marca a abertura dos festejos juninos no estado. A ação acontece na próxima quinta-feira, dia 29 de maio, a partir das 19h, na Concha Acústica do Centro de Criatividade, no bairro Cirurgia. O evento conta com quadrilhas juninas, espetáculo teatral, apresentação artísticas e culturais, coroação e posse oficial dos novos Rei e Rainha do País do Forró, além de demonstrações de elementos do ciclo junino que são únicos no estado.

As quadrilhas juninas campeãs dos concursos do ano passado voltam a se apresentar na Salva Junina: a Unidos em Asa Branca, de Aracaju, vencedora do concurso Gonzagão; e a Balanço do Nordeste, de Umbaúba, vencedora do concurso Arranca Unha. Após as apresentações, será realizada a coroação do Rei e Rainha do País do Forró de 2025, com o repasse da faixa e da coroa aos vencedores, em um momento simbólico de renovação do reinado junino.

A programação inclui também a apresentação do grupo cultural Peneirou Xerém, grupo multiartístico composto por 35 integrantes majoritariamente da terceira idade, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Aracaju; e a Ópera do Milho, espetáculo apresentado pelo grupo Imbuaça que voltou aos palcos em 2023, após 18 anos sem ser encenado. A montagem mistura teatro popular, humor e religiosidade para contar a história de Mariazinha, uma jovem grávida de um noivo fujão, que passa a ser perseguido pelo sogro. Os três santos juninos são chamados para resolver o impasse, que só termina com o casamento.

Reconhecido como patrimônio imaterial de Sergipe desde 2003, o Barco de Fogo, tradicional alegoria pirotécnica da cidade de Estância, feita com madeira e fogos de artifício, também integra a programação da Salva Junina e fará seu trajeto para o público. A apresentação será acompanhada da brincadeira de guerra de espadas, realizada em espaço controlado e seguro.

É também na Salva Junina que acontece a troca de faixas e coroação do casal eleito como Rei e Rainha do País do Forró, Danilo Sousa e Polly Freitas, de Simão Dias. Eles darão continuidade ao reinado deixado por Orlanio Macedo e Sophia Albino, levando, nos eventos culturais do estado, a mensagem de que Sergipe é o “País do Forró”.

Confira a programação completa da Salva Junina

19h – Apresentação do Grupo Peneirou Xerém

19h30 – Apresentação da Quadrilha Unidos em Asa Branca

20h10 – Apresentação da Quadrilha Balanço do Nordeste

20h40 – Barco de Fogo

21h – Coroação do Rei e Rainha do País do Forró

21h30 – Ópera do Milho

Foto: Igor Matias