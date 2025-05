Governo de Sergipe divulga edital para seleção de estabelecimentos alimentícios e ambulantes que atuarão no Arraiá do Povo, em Aracaju

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou, nesta segunda-feira, 5 de maio, o edital de credenciamento de ambulantes e permissionários interessados em comercializar alimentos, bebidas e produtos diversos durante o Arraiá do Povo e a Vila do Forró 2025, os principais espaços dos festejos juninos do estado.

As inscrições serão realizadas de forma presencial nos dias 8 e 9 de maio, das 8h às 13h, na Praça de Eventos da Orla. O edital, com as condições de credenciamento e documentação necessária, está disponível no site da Funcap, aba “editais”, e na plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

Com objetivo de organizar e garantir a oferta de serviços de alimentação e bebidas durante os festejos juninos, com oportunidades de emprego e renda para trabalhadores e pequenos empreendedores, o edital prevê a distribuição de vagas em diferentes modalidades de comércio. Serão seis vagas para a praça de alimentação da Vila do Forró, 160 vagas para ambulantes de bebidas na arena do evento, 40 vagas para ambulantes de comidas, 30 vagas para barracas de drinks, além de vagas para venda de produtos diversos como pipoca, churros, maçã do amor, doces, brinquedos e artigos religiosos.

Os valores de investimento variam conforme a modalidade, indo de R$ 50 para bancas de produtos diversos a R$ 20 mil para a praça de alimentação, com períodos de uso que variam entre 15 e 60 dias, de acordo com o espaço escolhido.

A seleção dos permissionários será feita por sorteio eletrônico, programado para o dia 12 de maio, das 9h às 11h, também na Praça de Eventos da Orla. Cada inscrito receberá um número de identificação e o resultado será divulgado no site da Funcap, respeitando as normas de proteção de dados pessoais. A autorização de uso é válida apenas para o período do evento e não pode ser transferida, sublocada ou ampliada.

