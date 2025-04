Governo divulga edital para seleção de atrações dos festejos juninos

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou, nesta segunda-feira, 28, o edital de chamamento público para seleção de atrações artísticas que integrarão o Ciclo Junino 2025. Com foco na valorização do forró e dos grupos culturais ligados ao ciclo junino, o edital contempla trios pé de serra, artistas solo, bandas, quadrilhas juninas e grupos folclóricos. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 12 de maio e podem ser realizadas pela plataforma Mapa Cultural de Sergipe ou presencialmente na sede da Funcap, localizada na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho. O edital completo está disponível no site oficial da Funcap.

Com valor total de R$ 3.464.500,00, o edital prevê a contratação de 450 atrações em diferentes categorias: bandas, grupos e cantores iniciantes, trios pé de serra, quadrilhas, grupos da cultura popular e espetáculos. Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, desde que em categorias distintas. Em caso de dúvidas sobre o acesso ao Mapa Cultural, os interessados podem enviar email para duvidasmapacultural@gmail.com.

As atrações selecionadas poderão ser convocadas para apresentações em qualquer local integrante do Ciclo Junino 2025. Todas as propostas classificadas deverão ser contratadas, pelo menos, uma vez, com possibilidade de novas convocações de acordo com a demanda.

O processo seletivo será dividido em quatro etapas: inscrição, análise, reabilitação e convocação para formalização da contratação. A análise técnica levará em consideração o portfólio, clipping, currículo, tempo de atuação e lançamentos do artista ou grupo. A comissão avaliadora será composta por três integrantes, podendo incluir servidores da Funcap, membros do Conselho Estadual de Cultura ou representantes da sociedade civil convidados.

Foto: Marco Ferro

Serão contempladas 450 atrações com foco no forró e na valorização da cultura junina sergipana

