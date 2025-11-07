Governo de Sergipe divulga lista de aprovados no programa CNH Caminhoneiro

Iniciativa amplia oportunidades de trabalho para motoristas sergipanos

O Governo de Sergipe divulgou, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a lista de aprovados no programa CNH Caminhoneiro, que já está disponível no site oficial da Secretaria. A iniciativa oferece de forma gratuita a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as categorias C e E, voltadas a motoristas de baixa renda, que desejam ampliar suas oportunidades de trabalho.

Instituído pela Lei nº 9.677/2025, o programa disponibiliza até mil vagas anuais e garante isenção de todas as taxas relacionadas aos exames médicos, psicológicos, toxicológicos, aulas práticas e provas de direção veicular. O objetivo é facilitar o acesso de trabalhadores ao mercado de transporte de cargas, ampliando a geração de emprego e fortalecendo a economia sergipana.

Podem participar motoristas com renda familiar de até três salários mínimos e que atendam aos critérios exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). Para a mudança de categoria B para C, o candidato precisa estar habilitado há pelo menos um ano e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Já para a categoria E, é necessário ter no mínimo 21 anos e estar habilitado na categoria C há pelo menos um ano ou na D, observando o mesmo critério de antecedentes de trânsito.

A secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou o impacto social e econômico da ação. “Com o programa CNH Caminhoneiro, o Governo de Sergipe amplia as chances de inserção no mercado de trabalho e fortalece o setor de transporte, promovendo mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores e trabalhadoras sergipanos”, afirmou.

Os candidatos aprovados devem acessar o site da Seasic para conferir os resultados e as orientações sobre as próximas etapas do processo no Detran, incluindo o agendamento dos exames e o início do curso prático. O programa reforça o compromisso do Governo de Sergipe com políticas públicas de inclusão produtiva e mobilidade profissional, transformando vidas por meio do acesso gratuito à habilitação profissional.

Foto: Seasic