GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA PROGRAMAÇÃO DA 50ª EDIÇÃO DO SIMPÓSIO DO ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS

Reconhecido como berço da cultura sergipana, o município de Laranjeiras se prepara para a 50ª edição do Simpósio do Encontro Cultural, um dos maiores eventos culturais do país. Com programação de 8 a 11 de janeiro de 2025, o Simpósio se apresenta como um espaço de debates, trocas de experiências e reflexões sobre a preservação das manifestações culturais e folclóricas. A iniciativa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com coordenação geral do Conselho Estadual de Cultura (CEC).

A programação acontece no auditório da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Laranjeiras e reunirá palestrantes, pesquisadores e mestres da cultura de Sergipe e de outras regiões do Brasil. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário disponibilizado pela Funcap, ou presencialmente no local do evento, antes do início das atividades, sujeito à lotação do espaço. O evento conta com parcerias da UFS e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), e apoio da Prefeitura de Laranjeiras.

Para o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Pascoal Maynard, o Simpósio reforça sua relevância ao longo dos anos, aproximando o público dos fazedores de cultura. “Recebemos grandes mestres da nossa cultura, professores, entusiastas, escritores, filósofos, educadores e intelectuais, que promovem um debate profícuo e interessante. Fazemos um paralelo entre o passado e o presente, abordando as novas mídias e os processos contemporâneos de difusão das artes populares. Esse debate é necessário para que tenhamos, através da arte e da cultura, reflexão e transformação”, destacou.

Homenagens

O marco dos 50 anos será conduzido pelo tema “Isso tudo é Louvor, Isso tudo é Louvar”, uma homenagem ao cântico do Grupo Folclórico Taieiras de Bilina, reforçando o valor da cultura e a trajetória do evento ao longo de suas cinco décadas. O Simpósio também prestará homenagem a cinco figuras importantes que contribuíram para a preservação e valorização da cultura laranjeirense: Zé Sobral e Luiz Antônio Barreto, responsáveis pela realização do primeiro Encontro Cultural, em 1975, e as mestras Bilina, Lourdes e Bárbara, lideranças das Taieiras, manifestação sergipana formada por mulheres. As medalhas de reconhecimento serão entregues durante a abertura do evento, no dia 8 de janeiro.

Atividades paralelas

O Simpósio terá ainda diversas atividades paralelas, como a projeção digital na fachada do CampusLar, exibindo a coleção de cartazes Maria Luiza Ferreira Ribeiro, assinada por Adirany da Silva dos Reis (Dira Reis). No hall do CampusLar, estarão em destaque exposições que homenageiam importantes figuras da história e cultura de Laranjeiras. Outras exposições estarão disponíveis nas unidades museais da cidade.

A programação também inclui o lançamento do livro “Fragmentos Históricos da Irmandade do Senhor do Bonfim”, de José Carlos de Oliva Neto, no dia 9 de janeiro, às 17h30, no Museu de Arte Sacra de Laranjeiras.

Confira a programação 50ª edição do Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras (sujeita a alteração):

08/01 – Quarta-feira

16h – Credenciamento

18h – Solenidade de abertura

18h50 – Conferência: “Isso Tudo é Louvor. Isso Tudo é Louvar”: Profª Drª. Beatriz Góis Dantas (IHGSE).

20h – Apresentação da Arte do Selo Comemorativo: Profª Drª. Isadora Dickie (UFS), e da identidade visual dos 50º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras

20h20 – Entrega das Medalhas aos/as Homenageados(as)

09/01 – Quinta-feira

8h – Credenciamento

8h30 – Recepção (Grupo Folclórico)

9h – Conferência: Políticas Públicas de Cultura no Brasil Contemporâneo: a importância da gestão pública na manutenção das culturas populares.

10h30 – Mesa redonda: “Celebração, dança e louvação das Taieiras de Laranjeiras”.

10/01 – Sexta-feira

8h – Recepção (Grupo Folclórico)

8h30 – Mesa-Redonda: Reflexões sobre as Culturas Populares no Brasil contemporâneo

10h – Mesa-Redonda: Culturas Populares, Comida, Louvor e Louvar

11h30 – Mesa-redonda: 50º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras: relatos, experiências, memória e diálogos geracionais

11/01 – Sábado

8h – Recepção (Grupo Folclórico)

8h30 – Diálogo com Mestres e Mestras das Culturas Populares

10h – Conferência: A importância de Luiz Antônio Barreto para a Folkcomunicação

11h – Mesa Homenagem: “Poder comunicante: tributo a Luiz Antônio Barreto”

12h30 – Plenária sobre o tema do 51º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras

13h – Encerramento

