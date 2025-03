Governo de Sergipe divulga programação teatral da Vila da Páscoa 2025

A Vila da Páscoa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), está em fase final de preparação da segunda edição, que este ano contará com a novidade do teatro, com duas apresentações diárias, sempre às 18h30 e às 20h. O evento ocorrerá na região na Orla da Atalaia entre os dias 4 e 27 de abril de 2025, das 17h às 22h.

Com a expectativa de repetir o sucesso da primeira edição, a programação de 2025 trará novidades e aprimoramentos. Além do tradicional espetáculo da Paixão de Cristo, o evento contará com roda-gigante, fábrica de chocolate, recreação infantil, feira de artesanato sergipano, sala multissensorial, toca do coelho, labirinto, brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência, pontos de hidratação, banheiros, espaços para alimentação, Via Sacra e espaços instagramáveis.

A estrutura da Vila da Páscoa será montada na área dos Lagos da Orla, garantindo uma ambientação especial com iluminação e decoração temáticas, além da tradicional igrejinha cenográfica.

Fortalecer o turismo e gerar renda são prioridades do Governo do Estado. Desde a retomada da Vila do Forró em 2023, eventos temáticos como a Vila da Páscoa foram incorporados ao calendário cultural, impulsionando a economia local e o fluxo de visitantes, refletindo no aumento do número de voos e turistas na capital sergipana.

Programação teatral da Vila da Páscoa*

4/04 (sexta-feira)

18h30 – ‘Palhaço sempre palhaço’ (RC Produções)

20h – ‘Quem vê cara não vê coração'(Grupo Mamulengo de Cheiroso)

5/04 (sábado)

18h30 – ‘Bombeiros em ação: socorrendo Juninho e a população!’ (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

20h – ‘Senhor Antenor, o contador de histórias’ (Companhia Ponto de Teatro)

6/04 (domingo)

18h30 – ‘Os Três Porquinhos’ (Grupo Raízes)

20h – ‘Os Felinos’ (Grupo Raízes)

7/04 (segunda-feira)

18h30 – ‘Era uma vez um circo’ (Trupe Kadabra)

20h – ‘Folcloriano na terra dos cajus’ (Coletivo Hecta)

8/04 (terça-feira)

18h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

20h – ‘Mágica na Páscoa’ (Cia Saurus)

9/04 (quarta-feira)

18h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

20h – ‘Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura’ (Grupo Raízes Nordestinas)

10/04 (quinta-feira)

18h30 – ‘Canções e Momentos’ (Cia Loucurarte)

20h – ‘Balaio de cantos, contos e encantos’ (Coletivo Cênico)

11/04 (sexta-feira)

18h30 – ‘Uma aventura com sabor de chocolate’ (Grupo Cataluz)

20h – A lebre e a tartaruga’ (Coletivo Gararu de Artes)

12/04 (sábado)

18h30 – ‘Bombeiros em ação: socorrendo Juninho e a população!’ (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

20h – ‘Procura-se uma palhaça só’ (Cigari)

13/04 (domingo)

18h30 – ‘Quem vê cara não vê coração’ (Grupo Mamulengo de Cheiroso)

20h – ‘Mágica na Páscoa’ (Cia Saurus)

14/04 (segunda-feira)

18h30 – ‘A menina que queria dançar forró com Jesus na Páscoa’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

20h – ‘Folcloriano na terra dos cajus’ (Coletivo Hecta)

15/04 (terça-feira)

18h30 – ‘O grande mistério da Páscoa’ (Cia Os Tripulantes)

20h – ‘A menina que queria dançar forró com Jesus na Páscoa’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

16/04 (quarta-feira)

18h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

20h – ‘Uma aventura com sabor de chocolate’ (Grupo Cataluz)

17/04 (quinta-feira)

18h30 – ‘Bombeiros em ação: socorrendo Juninho e a população’ (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

20h – ‘Balaio de cantos, contos e encantos’ (Coletivo Cênico)

18/04 (sexta-feira)

18h30 – ‘Variadelas’ (Cigari)

20h – ‘Vou te contar’ (Coletivo Teatro de Mala)

19/04 (sábado)

18h30 – ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha’ (Grupo de Teatro A Tua Lona)

20h – ‘Canções e momentos’ (Cia Loucurarte)

20/04 (domingo)

18h30 – ‘Vou te contar’ (Coletivo Teatro de Mala)

20h – ‘Canções e momentos’ (Cia Loucurarte)

21/04 (segunda-feira)

18h30 – ‘A lebre e a tartaruga’ (Coletivo Gararu de Artes)

20h – ‘Faz de Conta’ (Companhia Ponto de Teatro)

22/04 (terça-feira)

18h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

20h – ‘O Grande Mistério da Páscoa’ (Cia Tripulantes)

23/04 (quarta-feira)

18h30 – ‘Tsuru’ (Eitcha Cia de Teatro)

20h – ‘Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura’ (Grupo Raízes Nordestinas)

24/04 (quinta-feira)

18h30 – ‘As histórias da Lua’ (Trupe Kadraba)

20h – ‘Tsuru’ (Eitcha Cia de Teatro)

25/04 (sexta-feira)

18h30 – ‘Palhaço sempre palhaço’ (RC Produções)

20h – ‘O brinquedo mágico’ (Companhia Arte em Ação)

26/04 (sábado)

18h30 – ‘As histórias da Lua’ (Trupe Kadraba)

20h – ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha’ (Grupo de Teatro A Tua Lona)

27/04 (domingo)

18h30 – ‘Bombeiros em ação: socorrendo Juninho e a população’ (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

20h – ‘O brinquedo mágico’ (Companhia Arte em Arte)

*Programação sujeita a alteração.

Arte: Marketing Secom