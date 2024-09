GOVERNO DE SERGIPE E BANESE APOIAM REALIZAÇÃO DA EXPO GLÓRIA 2024; EVENTO DEVE REUNIR CERCA DE 60 MIL PESSOAS

Até o próximo domingo, 22, o município de Nossa Senhora da Glória, a capital estadual do leite, será palco dos principais negócios e discussões sobre a agropecuária sergipana durante a Expo Glória 2024. O evento deverá reunir cerca de 60 mil pessoas e injetar aproximadamente R$ 60 milhões na economia local, nos quatro dias de realização, o dobro do valor movimentado na edição 2023, segundo estimativas dos organizadores. A feira conta com o apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Agricultura, e do Banese.O Grupo Banese estará presente na Expo Glória com um estande, onde a equipe do banco dos sergipanos está disponível para atender os produtores rurais e apresentar as melhores soluções em crédito e produtos financeiros para o setor, a exemplo das linhas de crédito rural via Pronamp e Pronaf, para custeio e investimento agropecuários; dos seguros e consórcio de maquinários agrícolas; e das facilidades que o cartão Banese Card possui, cuja adesão pode ser feita durante o evento.

“Estar sempre e cada vez mais perto dos setores produtivos, ajudá-los a crescer, a desenvolver e, consequentemente, a impulsionar a economia do nosso estado. Essa é a determinação do governador Fábio Mitidieri, e uma das missões do Banese. Por isso, nosso time do Banese + Agro sempre está presente nos eventos do setor, a exemplo da Expo Glória, para que a mulher e o homem do campo saibam que eles sempre poderão contar com o Banese”, afirmou o presidente do banco, Marco Queiroz.

Políticas para o Agro

A Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca (Seagri) também está presente no evento. No local, os homens e mulheres do campo podem conhecer e obter informações sobre as políticas do Governo de Sergipe para fomentar e alavancar o setor, como o melhoramento genético dos rebanhos bovino, ovino e caprino; vacinação gratuita dos rebanhos dos produtores da agricultura familiar contra doenças importantes, como a clostridiose e a brucelose.

No estande da Seagri, o visitante também fica sabendo tudo sobre as políticas de distribuição de sementes certificadas de milho e de raquetas de palma forrageira para alimentação dos animais; e ajuda para o escoamento da produção leiteira, que é a segunda maior do Nordeste, através do Programa do Leite (PAA-Leite). Além disso, durante a programação oficial da Expo Glória, o governador Fábio Mitidieri assinará ordem de serviço para contratação da empresa que fará o estudo e projeto para implantação da Adutora do Leite.

Sobre a Expo Glória 2024

Fundada há 42 anos e antes chamada de Expo Ouro Branco, a Expo Glória é realizada no Parque Cidade do Leite, e a edição 2024 conta com a presença de 80 expositores comerciais, e mais de 120 animais na pista. A programação é composta por julgamento dos animais expostos, ordenha do torneio leiteiro, encontro das mulheres do Agro, leilão, concurso de queijos do alto sertão e diversos shows musicais. O evento é organizado pela Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopesea) em parceria com a prefeitura do município.

Ascom Grupo Banese