Governo de Sergipe e Prefeitura de Aracaju firmam parceria para realização da Campus Party Weekend

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), e a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde), vão firmar parceria para realização da Campus party Weekend Aracaju, uma versão compacta e itinerante da já conhecida Campus Party, que traz como objetivo fomentar a cultura digital, o empreendedorismo e a criatividade nas cidades.

Para lançar oficialmente essa parceria e reunir o ecossistema de inovação de Sergipe, a Seplan e a Semde realização na segunda-feira, 28, a 1ª Conexão Semde, reunindo representantes do poder público, empresas, universidades e sociedade civil com o objetivo de estabelecer um pacto colaborativo em prol da inovação local. O evento ocorrerá simultaneamente ao lançamento oficial da Campus Party Weekend Aracaju.

A proposta do evento é fortalecer o ecossistema de inovação de Aracaju e iniciar os preparativos para a realização da edição sergipana da Campus Party Weekend. Durante a programação, haverá apresentação oficial da Campus Party Weekend Aracaju, momento para interação com os participantes e a solenidade de assinatura do termo de lançamento do evento.

“É a primeira realização conjunta da Seplan e a Semde, que são secretarias que cuidam de Inovação, e que juntas estão trazendo um evento de reconhecimento nacional, com foco no público jovem. É um evento de referência para apoiar estudantes universitários, da escolha da profissão à solução de problemas por meio da Inovação. É importante, também, por ser uma iniciativa pioneira das duas secretarias aqui no nosso Estado”, ressaltou o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

O evento

A programação da Campus Party Weekend, que ocorrerá em Aracaju no mês de outubro deste ano, reunindo um público de cerca de 5 mil pessoas, inclui atividades como batalhas de drones, torneios de eSports, exposições de startups, oficinas e palestras com grandes nomes do setor, o evento promove uma verdadeira imersão no universo da inovação.

O propósito da parceria entre Estado e município é estabelecer um pacto colaborativo para a realização da Campus Party Weekend Aracaju e fortalecer as parcerias entre governo, empresas, academia e sociedade civil. O evento acontecerá a partir das 14h no auditório do Museu da Gente Sergipana. Para inscrever-se, acesse o link.