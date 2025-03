GOVERNO DE SERGIPE E A SERGAS INICIARAM AS OBRAS DE INTERIORIZAÇÃO DO GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), deu início a uma nova etapa do desenvolvimento energético estadual com o pontapé inicial para o projeto de interiorização do gás natural. As obras começaram no município de Lagarto, marcando o início deste projeto.

O serviço está sendo executado por uma empresa contratada pela Sergas e contempla a instalação de um gasoduto que ligará inicialmente uma estação de descompressão à unidade da Indústria Maratá, empresa âncora do projeto. A iniciativa representa um marco para a cidade e para toda a região, com potencial para impulsionar o crescimento econômico e a geração de empregos com o gás natural que o Governo está proporcionando.

A expectativa é que, além da Maratá, outros setores do município também sejam beneficiados com o fornecimento de gás natural nas próximas etapas, como hospitais, estabelecimentos do comércio, postos de combustíveis, condomínios residenciais e empreendimentos diversos.

A previsão é de que o fornecimento inicial de até 15 mil metros cúbicos de gás natural por dia comece a partir de maio de 2025, marcando o início de uma nova era energética para Lagarto e para o interior sergipano

De acordo com o presidente da Sergas, José Matos, a interiorização do gás natural reforça o compromisso do governador Fábio Mitidieri em levar progresso e desenvolvimento aos municípios do interior.

“Essa parceria com o Grupo Maratá simboliza o início de uma transformação energética em Lagarto. O gás natural moderniza a matriz energética, atrai investimentos e fomenta a geração de empregos, beneficiando não apenas a indústria, mas toda a comunidade local”, destacou.

O fornecimento será feito através do modal Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por caminhões da Logas, empresa vencedora do chamamento público promovido pela Sergas. Após a chegada ao município, o gás será descomprimido na estação e injetado na tubulação que abastecerá a indústria Maratá.

Por Assessoria de Comunicação – Foto: Ascom/Sergas