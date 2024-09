Governo de Sergipe entrega 30 novas ambulâncias para o Samu

Das 60 ambulâncias ofertadas pelo Governo do Estado para reforço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), 30 foram entregues nesta terça-feira, 17, pelo governador Fábio Mitidieri. Com as novas unidades, o Samu 192 Sergipe manterá 100% de cobertura no estado.

As ambulâncias foram adquiridas por meio de contrato de locação. Das 30 ambulâncias adquiridas, 11 são Unidades de Suporte Avançado (USA) e 19 Unidades de Suporte Básico (USB). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Samu atende 300 mil chamadas e faz 60 mil atendimentos ao ano.

O governador Fábio destacou a modernização e frisou que o estado de Sergipe injeta 17% dos recursos públicos na Saúde, índice que está acima dos 12% obrigatórios por lei. “Essas ambulâncias também alimentarão nossas bases do interior, além, é claro, de modernizar nossa frota. Esta semana, já entregamos vários equipamentos novos, modernos, a fim de melhorar nossa infraestrutura e humanizar cada vez mais nossos atendimentos”, disse o governador, acrescentando que, a exemplo do que ocorre com as viaturas da polícia, é um modelo de aquisição mais célere e que reduz os custos com manutenção. “É um modelo adotado em vários estados do Brasil”, informou o gestor.

O superintendente do Samu 192 Sergipe, Dênison Pereira, considerou a aquisição das ambulâncias como um marco fundamental para Sergipe, principalmente para o Samu. “Trabalhar com veículos novos e qualificados com todo o material testado beneficia, e muito, a população. É possível atendermos com menor tempo-resposta possível”, citou o superintendente, que foi corroborado pelo secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri. “A expectativa é de que todos os municípios que têm o serviço do Samu sejam contemplados com a nova viatura”, planejou.

Municípios-base

As unidades serão alocadas nas bases de Poço Redondo, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Boquim, Porto da Folha, Propriá, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto, Rosário do Catete, Capela, Nossa Senhora das Dores, Lagarto, Monte Alegre de Sergipe, Simão Dias, Indiaroba, Ribeirópolis, Neópolis e Polícia Rodoviária Federal.

Das 30 ambulâncias, 21 estão prontas para entrar em operacionalização a partir desta terça-feira e as nove estão em finalização burocrática para serem alocadas nas respectivas bases.

A distribuição das viaturas é realizada com base em estudos que demonstram maior necessidade nessas regiões. A renovação da frota tem como intuito principal garantir celeridade nos atendimentos, diminuindo o tempo-resposta, bem como garantir novos veículos com potencial pleno de atendimento.

Samu

Além da atuação de urgência e emergência, o Samu 192 Sergipe, também realiza cobertura de remoção inter-hospitalar, interestaduais para Tratamentos Fora de Domicílio (TFD), remoção para internações compulsórias com determinações judiciais. Em 2023, o Samu realizou cerca de 60 mil atendimentos e a Central de Regulação de Urgência (CRU) recebeu 300 mil ligações.

Foto: Arthur Soares