Governo de Sergipe entrega 37 CNHs Sociais em Itabaianinha e amplia oportunidades

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), realizou a entrega de 37 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) Sociais no município de Itabaianinha nesta quinta-feira, 25. A ação integra o programa CNH Social, iniciativa da gestão estadual executada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) em parceria com o Detran/SE.

A iniciativa garante às pessoas em situação de vulnerabilidade a oportunidade de obter a primeira habilitação de forma gratuita, promovendo cidadania, inclusão social e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para a diretora-presidente do Detran/SE, Naleide Andrade, o momento reforça o compromisso do órgão com a população. “A entrega dessas CNHs Sociais representa muito mais do que um documento. Ela simboliza dignidade, acesso a direitos e novas oportunidades. O Detran Sergipe tem a missão de estar próximo das pessoas, garantindo que políticas públicas cheguem a quem mais precisa”, afirmou a diretora.

A gerente de Atendimento do Detran/SE, Carla Ivone, destacou a relevância da iniciativa no interior do Estado. “É muito gratificante estar em Itabaianinha trazendo um benefício que transforma vidas. A CNH Social abre portas, dá mais independência e ajuda na busca por emprego e geração de renda”, enfatizou.

Já a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou a importância do programa. “São 37 carteiras que mudam vidas em Itabaianinha. A CNH Social não é só um documento: é uma oportunidade de trabalho, de gerar renda e de dar dignidade a quem mais precisa. O governo está olhando para quem tá na ponta e abrindo caminhos para que essas pessoas possam dirigir, trabalhar e fazer a economia girar”, ressaltou a secretária.

Beneficiados aprovam

A dona de casa Maria do Carmo Martins da Silva e seu filho, o estudante Felipe da Silva, foram beneficiados com a CNH Social. Eles conheceram o projeto por meio das redes sociais do Governo de Sergipe e decidiram se inscrever juntos. “Fiquei sabendo do projeto pelas redes sociais do Governo de Sergipe e me senti tocada a me inscrever. Para mim, essa habilitação significa liberdade, mais segurança no trânsito e novas oportunidades no mercado de trabalho. Só temos a agradecer ao governo e às autoescolas pelo cuidado e atenção que tivemos em todo o processo”, celebrou ela.

Já Felipe disse que o sentimento agora é de gratidão. “Foi uma experiência excelente. Tivemos todo o apoio e acompanhamento, sempre com agilidade e dedicação. A CNH Social é uma realidade que transforma vidas, e estamos muito gratos por essa oportunidade”, completou Felipe.

O agricultor Josevaldo dos Santos afirmou que, para ele, essa foi a realização de um sonho que parecia distante. “Eu sempre tive vontade de ter uma habilitação, mas não tinha condições. Foi meu filho quem me incentivou a participar do projeto e, graças a essa oportunidade oferecida pelo governo, hoje eu consegui. Muitas pessoas sonham em ter a CNH e não conseguem por falta de recursos, mas agora isso se tornou realidade. Estou muito feliz, porque hoje posso ir para a estrada com segurança, como um motorista de verdade”, comemorou.

Bianca Emanuella Silva tem dois filhos e agora, habilitada, destacou a facilidade para locomoção promovida pelo benefício. “Para mim, a CNH Social representa uma nova perspectiva de vida, de locomoção e de trabalho. É uma oportunidade que abre portas de emprego e transforma a realidade de muitas pessoas. Hoje, com a habilitação em mãos, o sentimento é de gratidão por toda a chance que nos foi dada e pelo acolhimento durante essa caminhada”, exaltou ela.

CNH Social

A CNH Social é voltada para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que atendem aos critérios estabelecidos em edital. Além de oferecer a primeira habilitação gratuita, o programa cobre todos os custos relacionados ao processo, como exames, aulas teóricas e práticas, taxas e emissão da carteira.

Foto: Lillian Fiamma