GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA AMBULÂNCIA E CADEIRAS DE RODAS DURANTE O ‘SERGIPE É AQUI’ EM POÇO REDONDO

Com o compromisso de levar saúde de qualidade para mais perto da população, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), esteve presente na 54ª edição do ‘Sergipe é aqui’, entregando ambulância, cadeiras de rodas, além de serviços da saúde, como a Carreta do Homem, nesta sexta-feira, 8, no Poço Redondo, no município do alto sertão. A ação integra a estratégia de regionalizar e descentralizar os serviços de saúde, reforçando o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da população, especialmente em regiões mais distantes dos grandes centros.

“Diversos equipamentos de saúde estiveram disponíveis na ação itinerante como a Carreta do Homem, bem como as ações do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), onde entregamos 10 cadeiras de rodas, órteses, andadores e muletas, garantindo mais acessibilidade para pessoas com deficiência. Também estamos encerrando esta edição com a entrega de uma ambulância ao município, como parte da política de reestruturação da frota do Samu 192 Sergipe, e fortalecimento da rede municipal de saúde, determinada pelo governador”, destacou o secretário de Estado da Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri.

A aposentada Maria do Socorro, 51 anos, que recebeu uma cadeira de rodas, agradeceu pelo cuidado que o Governo do Estado tem com a população. “Hoje estou muito feliz, de verdade. Estava usando uma cadeira de rodas alugada, que não era tão confortável, e agora recebi essa nova, que está ótima. Agradeço ao Governo do Estado por me proporcionar esse conforto dentro do meu próprio lar”, comemorou Socorro.

Entrega de ambulâncias

Durante a 54ª edição do ‘Sergipe é aqui’, foi entregue mais uma ambulância inter-hospitalar, desta vez, para o município de Poço Redondo. O novo veículo garantirá mais agilidade, segurança e dignidade no transporte dos pacientes que precisam ser transferidos entre unidades de saúde, especialmente nos casos de maior complexidade.

Além de Poço Redondo, outros municípios também receberam ambulâncias, como Pedrinhas, Tomar do Geru, Boquim, Umbaúba, Capela, Riachão do Dantas e Nossa Senhora das Dores. A iniciativa é fruto do compromisso da gestão estadual em descentralizar a saúde e fortalecer as cidades sergipanas.

Carreta do Homem

Desde o início do programa, a unidade móvel Carreta do Homem, já realizou aproximadamente seis mil atendimentos, facilitando o acesso da população masculina a consultas especializadas com urologista e clínico geral, além de exames de ultrassonografias. A ação tem como objetivo promover o cuidado integral à saúde do homem e incentivar o diagnóstico precoce de doenças.

A iniciativa tem sido bem recebida nos municípios por onde passa, sendo elogiada pela população pela praticidade e pelo acolhimento, é o que afirmou o aposentado Carlos Roberto Alves, 67. “É bom demais ter esse atendimento mais perto. A gente vê que, se tivesse que ir pra Aracaju, ia ser mais complicado, com gasto, com deslocamento. Aqui a gente consegue fazer pelo menos parte do que precisa, e isso já ajuda muito”, avaliou o aposentado.

Quem também aprovou a iniciativa foi o pescador Manuel dos Santos, 50 anos. “Vim para realizar o exame de ultrassom e também o exame de próstata, que é a primeira vez que vou fazer. Mas estou tranquilo, acho importante a gente se cuidar. Se deixar pra depois, pode ser pior. Por isso é bom fazer logo os exames, cuidar da saúde enquanto é cedo”, finalizou o pescador.

Estrutura completa

Coordenada pela Diretoria Operacional da Saúde (Dops), por meio da Coordenação de Serviços Ambulatoriais Especializados, a Carreta do Homem conta com uma estrutura moderna, equipada com aparelho de ultrassonografia, dois consultórios médicos e uma sala para coleta laboratorial. O serviço é itinerante e acompanha a agenda do ‘Sergipe é aqui’, oferecendo atendimentos gratuitos e com qualidade em diversos municípios sergipanos.

Até a edição anterior, realizada em General Maynard, a carreta já havia ofertado 5.868 atendimentos, entre eles consultas urológicas; exames de ultrassonografia das vias urinárias e da próstata; e atendimentos em clínica médica verificações de sinais vitais e glicemia capilar.

Foto: Valter Sobrinho