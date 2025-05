Governo de Sergipe entrega cartões CMais Mulher a beneficiárias de Aracaju

Com o objetivo de ampliar o alcance do CMais Mulher, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), realizou, nesta quinta-feira, 15, a entrega dos cartões a 61 mulheres de Aracaju que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa. A solenidade ocorreu no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju.

Com as entregas desta etapa, o CMais Mulher já alcançou mais de 1.800 beneficiárias, e reforçam o compromisso do Governo do Estado com a implementação de políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher. “Esse benefício de transferência de renda é mais uma ação da SPM para garantir a autonomia financeira dessas mulheres para que elas consigam romper o ciclo da violência”, ressaltou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

O CMais Mulher garante seis parcelas no valor de R$ 500 cada para mulheres socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que sejam vítimas de violência doméstica e familiar e estejam inseridas em medidas de proteção vigentes e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A iniciativa representa um avanço nas ações de proteção à mulher no estado, executadas em rede por diversos órgãos, e visa atender ao disposto na Lei Maria da Penha, quanto à criação de mecanismos para coibir a violência doméstica. “Esse trabalho é maravilhoso. É um braço que vem do Governo do Estado que se estende para vocês”, afirmou a prefeita de Aracaju, Emília Correia.

A partir do benefício financeiro, o programa busca a garantia de subsistência mínima das mulheres vítimas de violência, a fim de que elas possam sair do ambiente do agressor. Além da transferência de renda, a SPM acolhe a vítima psicossocialmente, disponibilizando capacitação e buscando incluí-la no mercado de trabalho.

Foto: Felipe Bass