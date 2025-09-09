Governo de Sergipe entrega cartões CMais Mulher a beneficiárias de Socorro

O Governo do Estado, Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), entregou mais 25 cartões do programa CMais Mulher a beneficiárias do município de Nossa Senhora do Socorro nesta segunda-feira, 8. A iniciativa é voltada para mulheres vítimas de violência doméstica e que atendem aos critérios estabelecidos em lei. Apenas neste ano, a cidade da Região Metropolitana já recebeu mais de 50 cartões.

O programa garante o pagamento de seis parcelas no valor de R$ 500 cada. “A SPM segue ampliando essa política pública de enfrentamento à violência e de garantia de proteção. E o apoio dos municípios, a exemplo de Nossa Senhora do Socorro, é essencial para que este benefício chegue a quem precisa. O intuito é garantir a subsistência mínima das vítimas, a fim de que elas consigam romper esse ciclo de violência”, ressaltou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, destacou a importância do CMais Mulher. “Esse recurso é muito importante, porque uma das grandes dificuldades de muitas vítimas de violência é a dependência financeira do marido. O Governo de Sergipe tem feito um excelente trabalho em prol das mulheres do nosso estado, dando todo o suporte para a nossa secretaria municipal. Tenho certeza que essa parceria entre o Estado e o município vai proporcionar muitos frutos para as mulheres da nossa cidade”, salientou.

Para a secretária da Mulher de Nossa Senhora do Socorro, Maria da Taiçoca, a entrega do CMais Mulher é mais uma ação que mostra os cuidados com as mulheres do município. “Agradecemos à SPM, que tem prestado relevantes serviços às mulheres de nossa cidade, acolhendo e cuidando dessas mulheres juntamente com o município. Essa parceria veio para dar certo e trazer muitos benefícios”, afirmou.

O CMais Mulher, que já alcançou mais de 2.200 beneficiárias de diversos municípios sergipanos, reforça o compromisso do Governo do Estado com a implementação e ampliação de políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher. Além do benefício financeiro, o programa acolhe essa mulher psicossocialmente, buscando ainda a capacitação e a inclusão no mercado de trabalho.

“É um momento muito importante para mim receber o cartão CMais Mulher. Agradeço ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SPM que tem ajudado às mulheres vítimas de violência doméstica no município. Aproveito para dizer às mulheres que não tenham medo, pois o medo paralisa e me deixou por cinco anos sofrendo agressões do meu ex-marido. Mas, quando tomei a decisão, tudo mudou em minha vida”, afirmou uma das beneficiárias.

