Governo de Sergipe entrega a 1ª etapa da estrada da Jiboia, em Gararu

O governador Fábio Mitidieri iniciou a semana com a entrega de obras de infraestrutura no município de Gararu, no alto sertão sergipano. No povoado Barriguda, o chefe do Executivo estadual participou da inauguração da adutora que vai ampliar o abastecimento de água para diversos povoados de Gararu. Em seguida, no povoado Lagoa dos Porcos, Fábio entregou a implantação da rodovia João Dionízio de Matos (Janjão), primeira etapa da estrada da Jiboia.

Na implantação da rodovia SE-175, no trecho do entroncamento da SE-200, no povoado Jiboia, ao entroncamento da SE-414, em Gararu, com extensão total aproximada de 6,31 Km, o Estado investiu R$ 13.429.102,50. A obra, que passa pelos povoados Jiboia e Lagoa do Porco, faz parte do primeiro trecho da rodovia estadual SE-175, que interliga o povoado Jibóia, em Gararu, ao município de Nossa Senhora da Glória.

Segundo Mitidieri, o investimento total na rodovia vai somar cerca de R$ 122 milhões, levando mais qualidade de vida à população sertaneja e desenvolvimento econômico à região. “No sertão, não venho prometer, venho agradecer e renovar meu compromisso com vocês. Esta é uma rodovia nova que estamos implantando. Entregamos, hoje, a conclusão da primeira etapa, enquanto as outras obras já estão em andamento. Estamos realizando um sonho dessas comunidades. Essa rodovia é, também, rota de escoamento de produção do leite e vai encurtar a distância entre Porto da Folha e Aracaju em mais de meia hora, assim como dar mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para os moradores dessas comunidades”, destacou.

A prefeita de Gararu, Zete de Janjão, filha do homenageado, falou da realização com a entrega. “Hoje é um dia histórico, fruto de muita luta desde a época do meu pai, Janjão. É um dia no qual o município de Gararu acordou com aquela esperança de um sonho realizado. O governador Fábio Mitidieri tem um olhar diferenciado para Gararu, pois esse é um marco para nossa gestão, importante para escoar o leite e milho de toda a nossa região e dar qualidade de vida para o povo aqui no sertão. A gente só tem a agradecer”, frisou.

Representando a comunidade, o morador conhecido como Zé Sambinha agradeceu pelos investimentos no município. “É um sonho que estamos realizando. Muitos não acreditavam que iriam ver essa obra da estrada como estamos vendo hoje, mas o governador veio aqui entregar esta etapa de um sonho que tínhamos há aproximadamente 50 anos”, desabafou.

Rota do Leite

A Rota do Leite também percorrerá as cidades de Graccho Cardoso, Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, solidificando o projeto de desenvolvimento econômico e social do Governo do Estado para a região.

O segundo trecho da rodovia engloba, na segunda etapa, o povoado Lagoa dos Porcos até o povoado Pias, e está em fase inicial de execução, com 15% de andamento dos serviços. O terceiro trecho, que vai do povoado Pias até o entroncamento com a Rodovia SE-170, em Feira Nova, também já teve os serviços iniciados. Por fim, o quarto trecho, que sai do povoado Mesinha e vai até o município de Nossa Senhora da Glória, encontra-se com 25% da obra executada, somando mais de 55 km ao todo.

Além de Gararu, também devem ser beneficiados os municípios de Feira Nova, Itabi, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha, com grande crescimento na produção de leite. Por meio da pavimentação e revitalização da rodovia, o objetivo é facilitar o escoamento da produção, o acesso a mercados e o transporte público, além de melhorar a qualidade de vida das comunidades envolvidas.

Adutora

Para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Gararu, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), setor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), investiu, com recursos do governo federal, aproximadamente R$ 17 milhões. A obra envolveu a construção de adutoras de água tratadas, booster, elevatórias, e reservatórios elevados, entregues a Deso/Iguá para a interligação da água às comunidades.

De acordo com Mitidieri, a parceria do Governo do Estado com o governo federal, parlamentares sergipanos e gestão municipal possibilita que os investimentos públicos cheguem ao maior número de sergipanos. “A gente tem que agradecer ao Dnocs e ao deputado Gustinho Ribeiro que, à época, destinou, também, esse recurso para que a gente pudesse realizar esse sonho. Somos um governo que olha pelo sertanejo, que trabalha para trazer obras em diversas áreas para a região, para trazer dignidade e realizar os sonhos desses sergipanos”, enfatizou.

Cerca de 3.400 habitantes serão beneficiados a partir da implantação de 14,6 km de adutora de água tratada, com diâmetro de 150 mm. A 1ª etapa da obra de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água envolve sete povoados do município de Gararu: Ouricurizeira, Aldeia, Bela Vista, Cerquinha, Alto da Barriguda, Pias e Lago dos Padres. O investimento foi proveniente de emenda destinada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro. Ao todo, a obra beneficia cerca de 15 povoados de Gararu, incluindo ainda o Alto da Barriguda, Lagoa Rasa, São Mateus, Pias, Lagoa dos Padres entre outros.

O deputado federal Gustinho Ribeiro ressaltou que a entrega da adutora foi muito aguardada pelas comunidades locais. “É uma obra histórica, que muda a qualidade de vida do povo dessa região. Uma adutora que, em parceria com o governo federal, com o Governo do Estado, o governo Fábio Mitidieri, estamos conseguindo inaugurar hoje, ao lado da prefeita Zete e de tantos outros parceiros. Hoje, 16 comunidades recebem água de qualidade, a mesma água que chega nas grandes cidades, como Glória, chega para o povo da zona rural”, afirmou.

Os serviços incluíram, também, a implantação de 31,7 km de rede de distribuição de água tratada, com diâmetro de 50,75 e 100 mm; execução de 300 unidades de ligações prediais; construção de um reservatório elevado com capacidade para 25 m³ no povoado Lagoa Rasa; construção de um reservatório elevado com capacidade de 150 m³ no povoado Quichabeira; construção de um booster no povoado São Mateus da Palestina; construção de uma elevatória no povoado Quichabeira;e recuperação e revitalização de reservatório existente, com capacidade de 350 m3 no povoado Quichabeira.

Foto: Arthur Soares