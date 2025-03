Governo de Sergipe entrega quadra poliesportiva do Colégio Estadual, em São Cristóvão

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), entrega à comunidade escolar do município de São Cristóvão, nesta terça-feira, 25, às 8 horas, a construção da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Professora Glorita Portugal, em São Cristóvão. Esta é a 66ª obra concluída e inaugurada pelo Governo para a Educação em 27 meses de gestão. Com um investimento total de R$ 1.322.857,85, a nova quadra poliesportiva vem para fortalecer o desporto escolar, as aulas de educação física, além de ser um equipamento de engajamento social e coletivo da comunidade escolar.

Preparada e equipada para diversas modalidades esportivas, a exemplo de futsal, vôlei, basquete, entre outras, a nova quadra poliesportiva do Glorita Portugal foi um pedido da comunidade escolar, especialmente da juventude, prontamente atendido pelo Governo.

Dentre as principais intervenções estão a recuperação da estrutura metálica, instalação de telhas de alumínio, ampliação da arquibancada com cobertura, recuperação do alambrado e da pavimentação, substituição dos equipamentos esportivos, vestiários masculino e feminino para pessoas com deficiência (PcD).

A quadra também recebeu mobiliário esportivos e demarcação para receber eventos multiesportivos e culturais, com adequação das instalações para pessoas portadoras de deficiência, além de arquibancadas e vestiários das áreas de vivências.

O colégio também foi contemplado com substituição de toda a instalação elétrica (incluindo aumento de carga e instalações de novos refletores para quadra e luminárias para arquibancadas, vestiários e área de vivência); novas instalações hidrossanitárias dos vestiários; renovação dos banheiros; execução de acessibilidade em toda a área da quadra e vestiários, além da pintura geral do ambiente.

Mas não é somente a entrega de um espaço poliesportivo. A escola passou por total intervenção de sua estrutura e ganha novos mobiliários, equipamentos nos laboratórios de informática, de ciências e sala de vídeo. Passou por total reestruturação em seu sistema elétrico para receber a climatização, inclusive com aumento de carga elétrica. Foram instalados 40 novos aparelhos de ar-condicionado, com um total de investimento de R$ 260.442,18 na climatização da unidade escolar.

Com o Glorita Portugal, ja são 66 obras inauguradas para a Educação em 27 meses. Desse total, já são 25 escolas totalmente reformadas, ampliadas e climatizadas, e 41 quadras e espaços poliesportivos, frutos de investimentos na ordem de R$ 150.315.647,95.

Os investimentos totais em processo de climatização na rede estadual chegam a R$ 137.634.594,42 em um total de 183 escolas já climatizadas das 318 que compõem o quadro de unidades escolares da rede pública estadual de ensino, 76 escolas no processo de aumento de carga elétrica para receber o sistema de climatização, nove unidades liberadas para climatizar, sete em licitação e 43 a serem licitadas. Já foram instalados mais de 2.981 aparelhos de ar-condicionado. A previsão é que, ao final de 2026, o Governo de Sergipe tenha universalizado o controle climático dos ambientes em todas as escolas da rede estadual.