Governo de Sergipe fecha ciclo de ensaios gerais de bandas marciais escolares

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) realizou nesta sexta-feira, 23, o último ensaio geral do ciclo de 2024, na preparação para o desfile cívico-militar do dia 7 de setembro, programado para a avenida Barão de Maruim, em Aracaju. Foram realizados, ao todo, seis ensaios, envolvendo mais de 2 mil alunos de 30 escolas participantes. Os ensaios gerais representam uma oportunidade de ajuste para o tradicional desfile da Pátria, mas também um momento público de resgate do civismo, de incentivo às bandas escolares e sentimento de pertencimento da comunidade escolar.

Na ocasião, também foi realizado um circuito esportivo e cultural e ações de cidadania, proporcionando à comunidade local o acesso a atividades de lazer e a serviços, como emissão de documentos.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, esteve em todos os ensaios e lembrou que atividades como essa fazem com que os alunos despertem para a música, para aprender um instrumento e, por conseguinte, estes ensaios são agentes impulsionadores de boas memórias para as comunidades que revivem os desfiles cívicos, e de resgate do civismo para os alunos. “É o segundo ano que fazemos os ensaios, sempre com a missão de ter ajustes ou mudanças para que no dia 7 de setembro, que é um evento que conta com um grande público que desfila e que vai ao desfile, dê tudo certo quanto à logística, quanto aos horários, como foi no passado. Também envolve uma série de sentimentos para os instrutores das bandas, para os alunos e para a comunidade”, explicou.

Participaram do desfile público desta sexta, as bandas dos colégios estaduais 17 de Março, Maria das Graças Azevedo Melo e dos centros de excelência Atheneu Sergipense e 24 de Outubro.

O maestro Tiago Santana, da banda musical de marcha do 24 de Outubro, informa que o grupo conta com 96 integrantes, entre alunos e ex-alunos. Quanto ao ensaio, o maestro disse que para o jovem é muito importante, porque ele não só aprende, como também pode pensar em ser um músico profissional. “A comunidade estava esperando o retorno da 24 de Outubro, que desde a pandemia não desfilava”, disse.

Ao logo das edições anteriores, realizadas nos bairros Bugio, Santos Dumont, Ponto Novo, Siqueira Campos e Augusto Franco, bandas das escolas-sedes e convidadas uniram as tradições de hinos cívicos com o novo, como repertórios da MPB. Também mostraram como vai ser o compasso do corpo coreográfico na avenida e, até mesmo, a interação com o público.

Alunos veteranos na participação dos desfiles escolares transmitiram saberes às novas gerações e fizeram com que os ensaios se transformassem num evento público de múltiplas gerações. As alunas Ana Letícia e Leticia Santos, ambas da segunda série do Colégio Estadual Maria das Graças Azevedo Melo, pela primeira vez levam para a avenida o brasão da escola, mas são veteranas nos desfiles. “Eu amo desfilar, amo passar pela avenida e, neste ano, tem um gostinho a mais, na Comissão de Frente”, contou Ana Letícia.

O superintendente de Educação, Everton Costa, responsável pelos ensaios gerais, mostrou-se satisfeito com mais uma edição e disse que há uma previsão de realização em 2025. “Continuaremos com a ideia, sempre trazendo novidades, como foi a inclusão nesta edição dos bairros Farolândia e 18 do Forte. É importante para ajustarmos horários, partida e chegada das bandas, além de verificarmos toda a logística. O 7 de Setembro está sendo preparado para ser o maior desfile dos últimos anos”, avaliou.

Semana da Pátria

A Semana da Pátria será aberta no dia 1º de Setembro, com a 87ª edição da Corrida do Fogo Simbólico, que neste ano deverá acontecer por via aérea, com a presença da Aeronáutica; fluvial, pelo leito do rio Sergipe, com a Marinha; e terrestre, com a participação do 28º Batalhão de Caçadores e instituições militares. A tocha será levada pelas Forças Armadas, que revezarão com alunos da rede pública estadual de ensino até entregá-la ao governador Fábio Mitidieri, que acenderá o fogo simbólico da Pátria, na praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

O desfile do 7 de Setembro será aberto às 7 horas, com a revista das tropas e honras militares, em seguida, o hasteamento das bandeiras com o hino entoado pela banda do Corpo de Bombeiros e início da parada militar. Impreterivelmente às 10 horas, será iniciado o desfile cívico com a participação das escolas da rede pública estadual de ensino do interior do estado. São esperadas no desfile 100 escolas, dez quais são da rede municipal de Aracaju, que desfilarão a partir das 14 horas, juntamente com as escolas da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA).

Foto: Ascom Seduc