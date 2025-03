Governo fortalece agricultura de Malhador com entrega de sementes no ‘Sergipe é aqui’

O município de Malhador se transformou na capital de Sergipe nesta sexta-feira, 21, ao sediar a 43ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’. A iniciativa, liderada pelo governador Fábio Mitidieri, levou investimentos e mais de 160 serviços públicos gratuitos à população local, reafirmando a política de interiorização dos serviços promovida pelo governo estadual.

Conhecida como a ‘Terra do Inhame’, malhador está localizada no centro do estado, a cerca de 49 quilômetros de Aracaju, e conta com uma população de aproximadamente 12.600 habitantes. Com esta edição do governo itinerante, a cidade recebeu ações concretas para seu desenvolvimento. O destaque foi para a entrega de sementes de milho que beneficiará 100 produtores locais, contribuindo com a vocação agrícola da região.

Durante visita a malhador, o governador acompanhou a execução de pavimentação granítica no povoado Santo Izidório, que recebe juntamente com os povoados Lagoa e Rio Vermelho, um investimento de R$ 1,4 milhão, realizado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). Os objetivos das obras são melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores dessas localidades.

Após percorrer os estandes do evento, o gestor estadual assinou o Decreto de Transferência da Capital para Malhador por um dia. No dispositivo montado, o governador realizou a entrega do estudo de viabilidade do Parque da Lagoa, por meio do Projeto Projetar-SE, e fez distribuição de sementes de milho pelo programa Sementes do Futuro a produtores rurais da região.

Fábio Mitidieri destacou que o ‘Sergipe é aqui’ tem o propósito de aproximar a administração pública da população, levando não apenas serviços, mas também investimentos e melhorias estruturais para os municípios. “Hoje, a capital de Sergipe é Malhador. Agradeço ao prefeito Assisinho e a todos os servidores da prefeitura; sem eles, não conseguiríamos montar essa estrutura gigantesca para transferir para cá toda a estrutura do governo. São mais de 160 serviços ofertados, com média superior a 4 mil atendimentos. Mesmo com essa chuva abençoada, o povo veio, porque são serviços essenciais que as pessoas aguardam há muito tempo”, pontuou.

O chefe do Executivo também comentou sobre o sucesso do programa, que tem atraído cada vez mais a população por onde passa. “É o maior programa do governo itinerante, que reúne as principais atividades da gestão. São quase 200 mil atendimentos em 42 edições anteriores. Isso mostra a força do programa, mostra também que há demanda, que a população está buscando cada vez mais o serviço público, e a gente tem que ter uma preocupação de ofertar esses serviços com mais celeridade e mais frequência”, enfatizou.

O prefeito de Malhador, Assisinho, expressou sua gratidão pela realização do evento no município. “Sem dúvida nenhuma, a gente agradece muito a Deus, ao governador Fábio Mitidieri e ao secretário Jorginho Araújo, por trazerem o ‘Sergipe é aqui’ para Malhador. Hoje, Malhador é a capital de Sergipe por um dia. São mais de 160 serviços, o pessoal chegou cedo e está sendo bem atendido. Toda a estrutura do governo montada no nosso município para atender a nossa população. A gente só tem que agradecer a Fábio, que tem revolucionado o Governo do Estado com programas que atendem diretamente a população”, declarou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, ressaltou as obras em andamento na localidade. “Estamos realizando pavimentação granítica em três localidades. Visitamos o assentamento Santo Izidório, onde estão sendo feitos cinco mil metros quadrados de pavimentação. Tudo para trazer benefícios para as pessoas que residem em Malhador e em toda a região”, detalhou.

Sementes do Futuro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), realiza a edição 2025 do programa Sementes do Futuro com a distribuição de sementes de milho para fortalecer a agricultura familiar no estado. Malhador foi contemplada com mil quilos de sementes de milho, permitindo que 100 produtores locais iniciem o plantio no período ideal. O programa visa fortalecer a agricultura familiar, garantir segurança alimentar, gerar renda e criar uma reserva alimentar para os animais em períodos de estiagem.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, enfatizou a relevância do programa Sementes do Futuro. “Coincidentemente, estamos aqui fazendo mais uma entrega do nosso programa Sementes do Futuro. Este ano, serão investidos R$ 3 milhões em sementes de milho, atendendo 60 municípios com mais de 200 toneladas de sementes. Isso gerará, após a produção, cerca de R$ 100 milhões injetados na economia, proporcionando mais renda, emprego e segurança alimentar”, disse.

O agricultor José Augusto expressou satisfação com a chegada das sementes. “É importante, e chegou na hora certa, dia de São José; sempre bem-vindas para a gente plantar, colher e vender no São João. Trabalho para isso”, afirmou.

Roda de conversa

Na ocasião, o governador teve um momento de roda de conversa com moradores e estudantes do município e respondeu dúvidas sobre turismo religioso, educação, agricultura, saúde, entre outros assuntos.

O pároco da cidade, o padre Abreu Almeida, participou da roda de conversa e elogiou o momento como o governador. “Foi um momento importante, porque o governador pôde ouvir as demandas do município, de cada situação que as famílias passam. Foi um momento muito gratificante para todos que participaram. É importante porque o Estado está mais próximo do povo, então muita gente vai poder ser beneficiada com esse programa que vai resolver os seus problemas”, considerou.

Outra que também participou da ação foi Clara Peixoto, estudante da 3ª série do Colégio Joaquim Cardoso. “Ele foi muito aberto a conversar com os jovens. Eu achei que o governador respondeu todas as perguntas, e isso facilita a comunicação com a população. Malhador é uma cidade muito pequena, e essa ação acaba abrindo portas para muitos benefícios e serviços”, afirmou.

Sergipe é aqui

Neste ano de 2025, o programa já passou por Neópolis, Monte Alegre, Pirambu, Barra dos Coqueiros e Arauá. Agora, soma-se a essa ação o município de Malhador. O ‘Sergipe é aqui’ segue sua agenda levando serviços e investimentos para os municípios do estado. A próxima edição será realizada em 4 de abril, no município de São Domingos.

Foto: César de Oliveira