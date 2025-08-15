GOVERNO DE SERGIPE INAUGURA FÁBRICA CALÇADISTA EM NOSSA SENHORA APARECIDA E VAI GERAR 154 EMPREGOS

Na próxima terça-feira, 19, o Governo de Sergipe realizará a inauguração da indústria calçadista Di Valentini, no município de Nossa Senhora Aparecida, no agreste central. Após o evento, a comitiva seguirá para o município de Carira, onde visitará o galpão que deverá receber a segunda unidade da empresa no estado.

Ao lado do governador Fábio Mitidieri, estarão presentes o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Sedetec), Valmor Barbosa, e o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães. As pastas foram responsáveis pela articulação e vinda da empresa catarinense para o estado.

Atraída por incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), a unidade da Di Valentini em Nossa Senhora Aparecida já está em funcionamento, gerando 154 empregos diretos e com expectativa de contratar mais 40 profissionais nos próximos meses. A fábrica tem capacidade de produção de seis mil pares de calçados por dia.

“Essa conquista é fruto de um trabalho iniciado em 2023, com diálogo constante e ações concretas para viabilizar a chegada da Di Valentini. Trata-se de uma marca consolidada no mercado calçadista nacional e internacional, que agora contribui para a geração de empregos e renda, fortalecendo a economia sergipana e valorizando a mão de obra local”, destacou Valmor Barbosa.

Ronaldo Guimarães ressaltou o papel estratégico do PSDI na política industrial do estado. “O programa tem sido fundamental para atrair e ampliar indústrias em Sergipe. Nossa política de desenvolvimento industrial é pautada pela descentralização, levando oportunidades para diversos municípios e garantindo que o emprego e a renda cheguem a diferentes regiões do estado”, afirmou.

Histórico

As tratativas para instalação da Di Valentini em Sergipe tiveram início em 2023, com a assinatura do Protocolo de Intenções entre a indústria e o Governo do Estado. Em março do mesmo ano, em Santa Catarina, durante reunião com o governador Fábio Mitidieri e gestores estaduais, o proprietário da Di Valentini Calçados, José Osterno Filho, revelou o que motivou a escolha por Sergipe.

“Escolhemos Sergipe pela hospitalidade, por sermos muito bem recebidos no estado e, também, por percebermos a qualidade da mão de obra e o conhecimento das pessoas no segmento calçadista. Acredito que seremos muito bem-sucedidos”, afirmou.

Em outubro de 2024, a empresa foi contemplada com incentivos fiscal e locacional do PSDI, na modalidade de permissão remunerada para uso de um galpão da Codise em Nossa Senhora Aparecida, com mais de 10 mil metros quadrados. A Di Valentini investiu mais de R$ 4,2 milhões na implantação da fábrica.

O empresário também anunciou uma iniciativa para reforçar o quadro de colaboradores: a contratação de um ônibus para transportar diariamente 40 costureiras de Frei Paulo até a fábrica em Nossa Senhora Aparecida. Essas profissionais atuavam anteriormente na unidade calçadista do Grupo Dok, que está em processo de recuperação judicial.

Expansão para Carira

A empresa já prevê expandir suas operações com uma nova unidade em Carira, também no agreste central. As instalações foram reformadas pelo Governo do Estado, por meio da Sedetec e da Codise, com investimento de R$ 890 mil do tesouro estadual. Na primeira etapa de funcionamento, a unidade deverá empregar 90 trabalhadores na região.

Com área de aproximadamente 3,8 mil metros quadrados, o galpão passou por reformas estruturais, incluindo recepção, guaritas, sanitários, setor médico, estacionamento coberto, esquadrias, estruturas metálicas e pintura. A obra foi executada pela Sollo Empreendimentos, vencedora da licitação.

O espaço já abrigou a indústria calçadista Azaleia no passado e, após a reforma, está pronto para voltar a receber atividades industriais. Esta ação reforça a tradição da comunidade local no setor calçadista.

Di Valentini

Com sede no polo calçadista de São João Batista, em Santa Catarina, a Di Valentini é reconhecida por sua inovação e investimento em criação e desenvolvimento. Há quase 15 anos no mercado, a empresa é focada na produção de calçados femininos.

Foto: Arthuro Paganin