Governo de Sergipe inaugura Mercado no município de Porto da Folha

Após entregar a primeira etapa da rodovia João Dionízio de Matos e a adutora em Gararu, nesta segunda-feira, 3, o governador Fábio Mitidieri seguiu para o município de Porto da Folha, também no alto sertão sergipano, para inaugurar a reforma e construção do novo pavimento do Mercado do município. Na ocasião, também foi entregue à Prefeitura Municipal de Porto da Folha uma ambulância para reforço da saúde da cidade.

Ao inaugurar o equipamento, o governador informou que foram investidos R$ 3.564.058,53 na obra, e ressaltou a importância do empreendimento. “Viemos aqui hoje, em Porto da Folha, para entregar um dos mercados mais bonitos do estado, o qual foi ampliado para trazer mais dignidade e um serviço de qualidade ao povo do município. O que a gente está fazendo aqui é transformar vidas, por meio dessa e de tantos outros investimentos no município, através do nosso trabalho. A gente veio aqui para trabalhar. Meu nome é trabalho, vim para fazer a diferença e a população está vendo as obras acontecendo”, afirmou.

Para o prefeito de Porto da Folha, Everton Góis, a obra trará segurança alimentar e mais desenvolvimento para o município. “Essa não é apenas a entrega de um prédio, representa um investimento na qualidade de serviços à população do município de Porto da Folha, no qual o povo vai poder comercializar seus produtos diariamente com higiene, em um local adequado”, destacou.

Ainda segundo o prefeito, a entrega do Mercado se soma a outros investimentos diversos do Governo do Estado no município. “Fábio, eu só tenho gratidão pelo seu governo. Em 10 meses da minha gestão, você terminou o mercado municipal que está sendo entregue à população; disponibilizou a licitação de uma creche para o povoado de Lagoa da Volta, mandou licitar a pista da Lagoa da Volta; nos ajudou a transformar a nossa UPA em um hospital de pequeno porte. Hoje, trouxe uma ambulância para Porto da Folha e tem a orla da Ilha do Ouro, que se ficar igual a maquete, será a coisa mais linda”, enumerou Everton.

Serviços

A reforma e construção do novo pavimento do Mercado de Porto da Folha, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), envolveu 1.162,02 metros quadrados (m²) de área construída.

De acordo com o secretário de Estado de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, no espaço foram construídas 90 unidades de boxes (47 boxes para carnes bovinas, 11 boxes para carnes de frango, 7 boxes para pescados, 2 boxes para carnes de suínos e 23 boxes para cereais e hortifrutigranjeiros). “Colocamos sanitários masculinos e femininos equipados com louças e metais, e sanitários para pessoas com deficiência; piso em alta resistência e revestimentos cerâmicos”, informou.

Também foram realizadas a adequação do mercado para acessibilidade; instalações elétricas e hidrossanitárias e cobertura metálica.

Moradora do município, Fabiana Lima, 41, contou que a população aguardava há muito tempo o novo mercado. ”Vamos ficar mais seguros, com relação às carnes e alimentos para comprar, e acho que vai atrair mais pessoas. Tem muitos anos que a gente esperava essa obra, estava tudo velho e agora ficou melhor”, revelou.

Anteriormente, existia uma estrutura antiga, de dimensões reduzidas e com limitações. Contíguo a ela, havia um espaço aberto, utilizado para as feiras semanais e a instalação de bancas. No projeto atual executado, foi realizada à reforma completa da edificação existente, que correspondia ao mercado original. Adicionalmente, construiu-se um novo pavilhão na área anteriormente destinada às bancas de feira. Desta forma, o contrato englobou tanto a reforma quanto a construção.

Ambulância

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Estado da Saúde, realizou a entrega da 12ª ambulância modelo Mercedes-Benz Sprinter à Prefeitura Municipal de Porto da Folha. A iniciativa visa descentralizar os serviços de saúde e fortalecer a assistência médica no interior do estado.

Visitas

Ainda na cidade, Fábio visitou as obras da Rodovia SE-135, que ligará os povoados Lagoa da Volta e Linda França. O projeto contempla a implantação e pavimentação do segmento da rodovia SE-315, trecho do entroncamento do povoado Linda França com o município de Porto da Folha (SE-179), e tem extensão aproximada de 6,55 km, a partir de um investimento da ordem de R$ 12.591.300,00.

O governador também vistoriou as obras de urbanização da orla fluvial da Ilha do Ouro, às margens do Rio São Francisco. O projeto da agência Proietar-SE e da Sedurbi visa a fomentar o turismo e o lazer em Porto da Folha.

Foto: Arthur Soares