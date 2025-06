Governo de Sergipe inaugura operação de gás natural no município de Lagarto

O município de Lagarto dá um importante passo rumo ao desenvolvimento sustentável e à modernização de sua infraestrutura energética. Nesta quarta-feira, 4, às 9h, o governador Fábio Mitidieri inaugura, oficialmente, a operação de fornecimento de gás natural na cidade, marcando um momento histórico com a implantação de um modelo inédito no estado: o abastecimento por meio de Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por caminhões.

Com investimento de R$ 1.159.851,87, a obra contempla a instalação de um gasoduto que, inicialmente, ligará a estação de descompressão ao parque industrial da Maratá, empresa âncora do projeto. Nesta primeira etapa, serão fornecidos 10 mil metros cúbicos de gás natural por dia. O gás chegará comprimido ao município, onde será descomprimido e injetado na rede que abastecerá diretamente a unidade industrial.

Além da Maratá, a operação abre caminho para que outros setores também sejam beneficiados, como hospitais, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais, condomínios residenciais e novos empreendimentos que surgirem com a perspectiva de uma energia mais limpa, eficiente e competitiva.

Para o diretor presidente da Sergás, Alan Lemos, a interiorização do gás natural reforça o compromisso do governador Fábio Mitidieri em levar progresso e desenvolvimento aos municípios do interior. “A chegada da infraestrutura de distribuição representa um avanço significativo, não apenas para Lagarto, mas também para o interior sergipano como um todo, promovendo modernização e atraindo novos investimentos”, destaca.

A utilização do gás natural como fonte de energia traz vantagens expressivas, especialmente para o setor industrial, o comércio e os serviços. Por ser uma alternativa mais limpa e econômica em relação aos combustíveis tradicionais, o gás natural contribui para a redução dos custos operacionais e para o aumento da produtividade, impulsionando o crescimento e a competitividade das empresas locais.

Com mais esse passo, o Governo do Estado e a Sergás reafirmam o compromisso com a interiorização do desenvolvimento e com a construção de um futuro energético mais sustentável para Sergipe.

Foto: Ascom Sergás