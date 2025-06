GOVERNO DE SERGIPE INFORMA QUE OS CONCURSOS DE QUADRILHAS JUNINAS SERÁ REALIZADO DE 17 A 23 DE JUNHO

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), informa que, em função da previsão de continuidade das chuvas nos próximos dias, os concursos de quadrilhas juninas do Arranca Unha e Gonzagão terão novas datas.

O Concurso Arranca Unha, que teria início nesta segunda-feira, 16, na concha acústica do Centro de Criatividade, em Aracaju, agora será realizado de 17 a 23 de junho. As semifinais acontecerão nos dias 21 e 22 de junho, e a grande final será no dia 23 de junho.

Já o Concurso Gonzagão acontecerá de 24 a 30 de junho.

A decisão tem como objetivo garantir a segurança de todos os participantes, público, jurados e trabalhadores envolvidos na realização dos eventos.

O Governo do Estado reforça o compromisso com o bem-estar da população.

Nova ordem de apresentação das etapas classificatórias do Arranca Unha:

17 de junho, a partir 20h:

Todos em Asa Branca – Estância

Rala Rala – Maruim

Flor do Sertão – Poço Verde

Meu Sertão – Riachuelo

Xodó da Vila – Aracaju

Balanço do Nordeste – Umbaúba

18 de junho, a partir 20h:

Unidos em Arrasta Pé – Lagarto

Assum Preto – Aracaju

Chapéu de Couro – Aracaju

Cangaceiros da Boa – Japaratuba

Pioneiros da Roça – Aracaju

Século XX – Aracaju

19 de junho, a partir 20h:

Asa Branca – São Dias

Rosa Dourada – Aracaju

Balança Mais Não Cai – Itabaiana

Encanto do Matuto – Nossa Senhora do Socorro

Pisa na Brasa – Indiaroba

Raio da Silibrina – Lagarto

20 de junho, a partir 20h:

Meu Xodó – São Cristóvão

Forró do Milho – Rosário do Catete

Festa na Roça – Itaporanga d’Ajuda

Amor Caipira – Capela

Meu Xamego – Tobias Barreto

Unidos em Asa Branca – Aracaju

Foto ilustração: Diego Souza