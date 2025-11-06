GOVERNO DE SERGIPE INICIA A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE PROJETO PARA TRANSFORMAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), deu início à construção coletiva do projeto que promete transformar as rodovias estaduais: o Programa de Manutenção proativa, segura e resiliente das rodovias estaduais de Sergipe ‘Pista Nova, Vida Nova’. O primeiro momento desta iniciativa estratégica ocorreu nesta quarta-feira, 5, no auditório do DNIT, com a realização de um Webinário e Consulta Pública.

O evento marcou o primeiro momento de engajamento e diálogo com a sociedade e partes interessadas, um passo fundamental para o sucesso do projeto, que é executado pelo DER/SE em parceria com o Banco Mundial.

Durante o encontro, foram apresentados o Plano de Engajamento de Partes Interessadas (PEPI) e a identificação dos principais riscos ambientais e sociais do projeto. A pauta esteve focada em temas cruciais para a transparência e a sustentabilidade da iniciativa: apresentação do Projeto Pista Nova, Vida Nova; consulta do PEPI e mapeamento das partes interessadas; canais de diálogo e medidas de engajamento; identificação e gestão dos riscos ambientais e sociais.

A participação no webinário foi diversificada, reunindo comunidades quilombolas, cooperativas de transportes, e representantes de secretarias estaduais e entidades públicas, garantindo que diferentes perspectivas fossem consideradas na fase inicial do planejamento.

A representante Claudia Maria Ramos Santos, da comunidade quilombola de Forges, destacou a relevância do webinário para a compreensão e o sucesso da iniciativa do projeto ‘Pista Nova, Vida Nova’. “O mais importante deste projeto é que ele está nos dando uma oportunidade: as comunidades de ouvir as propostas. É um projeto novo que as comunidades precisam, realmente precisam entender e também serem vistas. Estar aqui participando é muito importante porque está esclarecendo como é o projeto, de que forma ele vai funcionar e impactar, o que vai atingir e o que vai melhorar.Para mim, está sendo muito importante, a comunicação é bem clara, e o melhor: estamos sendo ouvidos, nossa comunidade está tendo voz,” destacou.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressaltou a importância do diálogo e da abertura do órgão à participação popular. Segundo ele, o projeto vai além da engenharia, focando no bem-estar social. “O Webinário e a Consulta Pública são o pilar da transparência e da gestão participativa que buscamos no DER/SE. O projeto ‘Pista Nova, Vida Nova!’ não é apenas sobre recapeamento asfáltico; é sobre garantir a qualidade de vida e a segurança viária para todos os sergipanos, construindo um legado de infraestrutura rodoviária robusta e moderna,” enfatizou.

Já o diretor de Planejamento Rodoviário e Faixa de Domínio do DER/SE, Saulo Aragão, detalhou os aspectos técnicos da iniciativa, enfatizando o rigor e a sustentabilidade garantidos pelo financiamento e alinhamento internacional. “Este evento é fundamental para validarmos tecnicamente a nossa proposta junto à sociedade e aos especialistas e o ‘Pista Nova, Vida Nova!’ está alinhado com as melhores práticas internacionais e com o Programa Crema Sergipe, do Banco Mundial, o que assegura a eficiência, a sustentabilidade e a durabilidade das nossas intervenções em toda a malha rodoviária estadual”, disse.

Parceria

O projeto Pista Nova, Vida Nova é uma iniciativa estratégica do Governo de Sergipe cujo principal objetivo é promover uma melhoria significativa e sustentável na malha rodoviária estadual. A colaboração com o Banco Mundial é um ponto chave, pois visa garantir a implementação de um modelo de contrato focado na recuperação e conservação sistemática das rodovias. Espera-se que o programa aprimore as condições do pavimento, otimize a aplicação de recursos públicos, garanta a segurança dos usuários e proteja o patrimônio rodoviário do estado.

Foto: Ascom / DER/SE