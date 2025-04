Governo de Sergipe inicia edição 2025 da Segundona do Turista na segunda

A preparação dos festejos juninos já começou e o projeto Segundona do Turista, na Rua São João, está de volta, com início na próxima segunda-feira, 5. Na estreia da edição de 2025, o projeto contará com a participação de Erivaldo de Carira, Mimi do Acordeon e da Quadrilha Século XX. Este ano, a Segundona acontecerá duas segundas ao mês, a cada quinze dias, exceto no mês de junho, que será realizada todas as segundas-feiras. Também no dia da estreia do evento, será divulgado o edital para os artistas que tiverem interesse em se apresentar na Rua São João durante todo o ano de 2025.

O evento, que se propõe a resgatar a tradição da histórica rua e inicia os preparativos para a programação dos festejos juninos no estado, conta com shows musicais e apresentações de quadrilhas e grupos folclóricos. Para o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, a Segundona do Turista abre os festejos juninos do estado, sendo o ponto de partida para os 60 dias de Vila do Forró. “A Segundona do Turista é um evento muito importante dentro do nosso calendário. Já é o terceiro ano dessa festa, que vai até o final do ano, e é de uma riqueza enorme, em um local muito simbólico, em que as pessoas podem ir e vão encontrar um forró tradicional e segurança para toda a família. É onde a gente inicia nossos festejos juninos, valorizando nossa cultura e economia”, afirma.

Há 114 anos, a Rua São João ganha cada vez mais espaço no coração do público e se destaca como um importante ponto de encontro para artistas, apreciadores do forró e trabalhadores informais que encontram na tradicional Segundona do Turista uma oportunidade para geração de renda. O espaço cumpre um papel valioso na promoção da cultura local, fortalece a economia criativa e impulsiona a atividade de ambulantes, artesãos e empreendedores dos segmentos de gastronomia e turismo.

O cantor Erivaldo de Carira é uma das atrações da abertura da Segundona do Turista. O artista sergipano já tão consagrado e conhecido pelo público ainda se sente honrado com o prestígio. “Para mim, é muito importante participar dessa festa. Essa já é a terceira vez que participo da abertura e me sinto muito feliz e muito honrado. Todo forrozeiro sabe que esse é um espaço do São João puro, de amor e muito carinho”, declara.

Para o cantor e sanfoneiro Mimi do Acordeon, a Segundona do Turismo é um presente. “Para nós, artistas sergipanos, a Segundona é mais que um evento, é um presente. Uma iniciativa tão bonita, que valoriza nossa cultura e dá oportunidade para a gente mostrar nossa arte de forma gratuita, com respeito e carinho pelo povo. E, ainda, na Rua São João, que é símbolo da nossa história e do nosso forró, isso deixa tudo ainda mais especial e permite levar alegria para o povo, para o público, em um espaço de família”, completa.

O marcador da Quadrilha Século XX, atual campeã do concurso da Rua São João, comentou sobre a importância desse espaço para fomentar a cultura. “Será um dia em que teremos muito forró, é claro, apresentação da quadrilha junina Século XX, na Rua São João, que é um espaço centenário, muito importante para todos os forrozeiros, quadrilheiros e grupos folclóricos de modo geral. Sendo, também, muito importante para a manutenção da nossa cultura e da nossa dança”, conclui.

Foto: Igor Matias