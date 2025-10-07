GOVERNO DE SERGIPE INICIA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM CARPINTARIA EXCLUSIVO PARA MULHERES NO ESTADO

Por meio do projeto Elas constroem, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) deu início, nesta segunda-feira, 6, ao curso de carpinteira polivalente de obras, exclusivo para mulheres.

A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp Sergipe), SENAI Sergipe e Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra).

A turma conta com 20 mulheres, que terão direito a bolsas de R$ 500, além do cadastro na plataforma GO Sergipe, garantindo acesso a futuras contratações. “Esta é mais uma capacitação para mulheres que estamos iniciando com o objetivo de inseri-las no mercado de trabalho para que elas alcancem sua independência financeira. E, neste caso, a qualificação é voltada para os setor da construção civil, que hoje é predominantemente masculino”, detalhou a assistente técnica da Diretoria de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da SPM, Eliane da Silva.

A líder do projeto, Adriana Crepalde, que representa a Aseopp Sergipe, ressaltou que o projeto tem o intuito de formar mão de obra para a construção civil. “Estamos iniciando a segunda turma do projeto, com mais 20 mulheres fazendo o curso de carpintaria, qualificando essa mão de obra para atender uma demanda que é muito grande das empresas”, salientou.

As alunas destacaram as oportunidades que podem surgir a partir da qualificação. “Esta é uma grande oportunidade oferecida para nós mulheres para aprendermos uma coisa nova e, quem sabe, conseguirmos um trabalho na área de construção civil. A minha expectativa é de que ao terminar o curso eu consiga um emprego nesta função”, ressaltou Stephanie Kelly, 26.

Quem também aproveitou a oportunidade de aprender uma nova habilidade profissional foi Tainá Santana, que no momento está desempregada. “Estou participando deste curso e pretendo sair daqui capacitada e com uma oportunidade de trabalho capacitada. Estou gostando muito”, enfatizou

Foto: SPM