Governo de Sergipe inicia o pagamento dos servidores nesta quinta-feira

O Governo de Sergipe inicia nesta quinta-feira (27), o pagamento dos servidores estaduais referentes ao mês de novembro.

A liberação ocorre em duas etapas e contempla aposentados, pensionistas, servidores ativos das secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas, além dos aniversariantes do mês que receberão a primeira parcela do décimo terceiro salário.

A primeira etapa do pagamento contempla os aposentados e pensionistas, nesta quinta. A segunda etapa ocorre na sexta-feira (28), quando será creditado o salário dos servidores das demais pastas, além das empresas públicas, autarquias e fundações estaduais.

Os servidores aniversariantes do mês também recebem a primeira parcela do décimo terceiro salário hoje.