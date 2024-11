Governo de Sergipe inicia revitalização para melhoria de sinalização entre as Praias de Atalaia e Robalo

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), iniciará na próxima segunda-feira, 4, a revitalização da sinalização na Rodovia SE-100, no trecho entre as Praias de Atalaia e Robalo, na avenida Inácio Barbosa (antiga José Sarney).

O objetivo é promover a mobilidade urbana, melhorar a fluidez e dar mais segurança ao trânsito, tanto para os moradores quanto para os turistas que trafegam na região.

A ação irá redistribuir as faixas de trânsito e áreas de estacionamentos. Serão removidos os prismas que fazem a segregação física das faixas de trânsito, bem como serão revitalizadas as faixas elevadas, faixas de travessias de pedestres e pontos de ônibus, contemplando ainda toda a sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicativa pertinente.

Projeto

O projeto abarca a implantação de um conjunto semafórico dotado de Inteligência Artificial (IA), e três faixas de rolamento. Uma das faixas poderá ter seu sentido de circulação invertido temporariamente, por determinados períodos, em função da demanda do fluxo de veículos – onde há predominância do volume de tráfego de um sentido em relação ao outro.

Também será feita a implantação de novas câmeras de videomonitoramento para coibir ultrapassagens, e a alteração geométrica de uma das rotatórias de retorno, com mais uma faixa de rolamento no sentido Centro.

Além disso, serão utilizados materiais de alta durabilidade e tecnologia para a sinalização, tais como postes colapsíveis (com material que absorve impactos), e chapas em alumínio composto por ACM para a fabricação das placas. Este material possui alta durabilidade, não sofre corrosão e não possui valor comercial, evitando o roubo da sinalização.

O gerente de trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, falou da importância da implantação das faixas reversíveis. “É uma medida de engenharia de tráfego importante para a redução dos congestionamentos. As faixas reversíveis operam por meio da inversão do sentido de circulação de faixa, ou faixas de rolamento das vias, para atender ao maior fluxo de veículos registrado em determinados horários. Sua implantação garante o aumento da capacidade viária para a direção em que há mais veículos se deslocando”, destacou.

Durante as intervenções na SE-100, equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) estarão de prontidão no local, dando segurança e fluidez ao trânsito.

Foto: Ascom DER