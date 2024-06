GOVERNO DE SERGIPE INTENSIFICA A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DURANTE O PERÍODO CHUVOSO

Com a chegada do período chuvoso, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), intensifica os serviços de manutenção e conservação das rodovias estaduais.

As equipes trabalham dobrado para garantir a segurança dos motoristas, realizando ações de conservação rotineira como limpeza de pistas, roçagem de acostamentos e tapa-buracos, sempre prontas para atender às demandas e minimizar os problemas causados pelas chuvas.

Segundo o diretor de Operações do DER/SE, Vinícius Andrade, o trabalho do órgão não para; pelo contrário, os serviços aumentam para proporcionar melhor visibilidade aos motoristas e prevenir acidentes. “Conseguimos acionar rapidamente as nossas equipes para resolver problemas assim que eles ocorrem. Um exemplo recente é o trecho da rodovia que liga Riachuelo a Divina Pastora. Lá começou com um buraco pequeno e ninguém dava importância. Quando nosso pessoal chegou para verificar, a Defesa Civil também estava no local e a primeira coisa que fizemos foi a sinalização, para então acompanhar e realizar os reparos necessários”, relata Vinícius, ao destacar a importância de uma resposta rápida, especialmente em dias de chuvas.

Além disso, o DER/SE se prepara para o período chuvoso. O diretor de Operações explica que o órgão realiza planejamento dos serviços antecedendo a quadra chuvosa. “O único serviço que reduz na chuva, literalmente, é a sinalização horizontal, porque não tem como pintar no molhado, e a vertical continua, caso de placas e dispositivos de proteção. Mas, nesse tempo, o mais importante é a limpeza nos dispositivos de drenagem para que o escoamento da água ocorra de maneira mais rápida. Muitas vezes, as pessoas não entendem que, em caso de chuva intensa em curto período, é natural que as ruas encham. Mas o ideal é que, após a chuva, a água escoe rapidamente. Isso mostra o excelente trabalho realizado”, ressalta Vinícius.

Atenção especial

As rodovias mais antigas recebem atenção especial, pois tendem a sofrer mais desgaste com o tempo. “Rodovias novas não deveriam apresentar buracos, mas nas mais antigas, o asfalto já não possui a mesma elasticidade e por isso a tendência é que mais buracos apareçam”, comenta o diretor, apontando como exemplo a rodovia que liga a BR-101 ao município de Aquidabã, construída nos anos 80, que passou por uma reestruturação recentemente, realizada pelo Governo do Estado, após anos de manutenção pontual.

Vinícius ainda detalha como é a organização e o funcionamento das ações do DER/SE. “Dividimos o estado de Sergipe em cinco sub-regiões. São as que a gente chama de Gerência dos Distritos Regionais, as Gedres. Em cada uma delas possui uma micro sede do DER, vou chamar de filial, ou seja, uma base do DER. Então, quando o atendimento é de pequeno porte, o regional resolve, mas quando precisa de algo mais substancial, aí parte daqui da capital. A maior parte do nosso maquinário fica aqui na nossa oficina, mas cada Gedre dessa daí possui um certo nível de equipamentos para que possa atender se as demandas forem menores. Portanto, quando você tem qualquer tipo de problema, inicialmente chega a informação para a Gedre local e atuamos rapidamente”.

Sobre o orçamento destinado às obras de manutenção, Vinícius Andrade explica que há um planejamento anual que considera a variação dos invernos mais rigorosos ou brandos. “Trabalhamos com um aumento leve no orçamento durante o inverno para intensificar as equipes, mas nada exorbitante. Caso um problema maior surja, é necessária uma licitação”, completa.

Para acompanhar os trabalhos do DER/SE e relatar problemas, a população pode utilizar as redes sociais do órgão ou os canais de ouvidoria. “Além disso, temos e-mail e telefone. Qualquer intercorrência é respondida no prazo. O nosso objetivo é especialmente durante o período chuvoso garantir a segurança e a qualidade das estradas para todos os motoristas”, conclui o diretor de Operações do órgão.

Foto: Ascom DER/SE