GOVERNO DE SERGIPE INVESTE EM MODERNIZAÇÃO PARA RESTAURAR RODOVIA SE-160 NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), tem investido em modernização para a melhoria da malha viária do estado. Um dos exemplos é o que ocorre na restauração da rodovia SE-160, no município de Riachuelo. A obra será a primeira de Sergipe a utilizar o macadame e a manta geotêxtil, materiais de tecnologia moderna que prometem trazer mais durabilidade e resistência à rodovia.

Com uma extensão aproximada de 12,80 km, o trecho de reestruturação, que se estende até o entroncamento com a rodovia SE-245 e a BR-235, representa um investimento significativo de mais de R$ 60 milhões e está inserido no Pró-Rodovias, um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, que tem como objetivo promover mais segurança e fluidez do tráfego veicular nesta região. Esta é a primeira obra no estado a utilizar o macadame e a manta geotêxtil, ambas tecnologias que irão garantir maior durabilidade e resistência ao pavimento asfáltico, pois consistem numa camada de brita compactada, formada pela manta que impede a mistura de materiais, entre os diferentes pavimentos da rodovia.

“A escolha pelo macadame e pela manta geotêxtil foi feita após um estudo detalhado das melhores formas de garantir a qualidade da restauração das rodovias, já que são materiais que garatem maior resistência e protegem contra veículos pesados ou condições climáticas mais intensas. Essas tecnologias são eficientes e sustentáveis, contribuindo para a valorização da infraestrutura rodoviária do estado”, afirma o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves.

Para ele, iniciativas deste porte, aliadas ao uso de modernas tecnologias, reforçam o compromisso do Governo de Sergipe em promover o desenvolvimento sustentável e impulsionar a economia do estado, levando mais progresso por diversas regiões.

O diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, ressalta que o uso dessas novas técnicas de composições asfálticas é uma grande novidade que está sendo implantada. “A utilização destes materiais garantirá maior durabilidade do serviço executado, tendo em vista o tráfego de veículos pesados que circulam na região, devido, por exemplo, ao plantio e colheita da cana-de-açúcar na região. A expectativa é que essas técnicas, contudo, reduzam os gastos com manutenção, garantindo maior segurança para os usuários”, complementa.

