Governo de SE investe em projeto de irrigação para impulsionar setor agrícola. Será investidos R$ 15 mi

O Governo de Sergipe, por meio da parceria entre Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Rural e da Pesca (Seagri) e o Banco do Estado de Sergipe (Banese), oficializou um contrato de financiamento no valor de R$ 15 milhões para a implantação de um sistema de irrigação que visa fomentar o agronegócio e o cultivo de fruticultura na região Sealba, composta pelos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. O contrato foi assinado nesta segunda-feira, 3, na sede do banco, pelo governador Fábio Mitidieri, o presidente do Banese, Marco Queiroz, o secretário da Seagri, Zeca da Silva e o empresário e produtor rural Ezequiel Leite. O empresário é um participante ativo da região Sealba, atuando em diversos empreendimentos agrícolas localizados no Platô de Neópolis e na Usina de Etanol. Esses investimentos em irrigação abrem novas perspectivas para a produção e produtividade da região, impulsionando o agronegócio e fortalecendo a economia.

Na ocasião, o governador Fábio expressou seu agradecimento e parabenizou o Banese, a Seagri e o produtor Ezequiel Leite por acreditarem no potencial do estado e por fortalecerem o setor agrícola. Ele ressaltou que essa conquista é resultado do esforço conjunto de uma equipe dedicada.

“Ter o Banese como parceiro é de suma importância para impulsionar a economia, estabelecendo uma relação estreita não apenas com os cidadãos, mas também com os empresários sergipanos, entendendo quais são as necessidades do mercado. O Banese é o banco que oferece oportunidades de investimento e o nosso governo está focado em aproximar, cada vez mais, a instituição de seus clientes”, declarou Fábio, ao enfatizar o compromisso contínuo do governo em promover políticas públicas de investimento para impulsionar a economia do estado.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, agradeceu ao governador Fábio e ao empresário sergipano Ezequiel, e destacou que essa operação foi fruto do evento Sealba Show. “Quero também aproveitar esse momento para reforçar o compromisso da equipe do Banese com o governo estadual. Cada servidor trabalha com o propósito de fortalecer cada vez mais essa parceria”, frisou.

O secretário Zeca da Silva ressaltou que o investimento em questão será direcionado para a produção de coco, destacando que Sergipe ocupa a posição de quarto maior produtor do fruto no Brasil. Ele também enfatizou a importância e a força do Banese nessa parceria. “O setor agrícola vem crescendo e recebendo significativos investimentos, não apenas por parte dos grandes produtores, mas também dos pequenos. Estamos aqui hoje fortalecendo o agronegócio. O nosso desejo é fortalecer, cada vez mais, essa atividade, reconhecendo sua força em todo o país, e em Sergipe não é diferente”.

Sealba

A região Sealba foi identificada pela Embrapa Tabuleiros Costeiros como um local de grande potencial agrícola, abrangendo um total de 171 municípios nos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Além disso, a importância econômica da região é evidente, uma vez que o setor agropecuário desempenha um papel significativo no Produto Interno Bruto (PIB) e na segurança alimentar da população. Essa oportunidade de investimento visa ainda impulsionar e fortalecer o território produtivo, além de incrementar a infraestrutura tecnológica voltada para a produção.

Fomento ao setor agrícola

De acordo com o produtor Ezequiel Leite, há 30 anos a região do Platô de Neópolis tem sido um importante polo na produção de frutas irrigadas como banana, coco e manga. Além disso, sua atuação também engloba experiência na área de agroindústria, com ênfase na produção de etanol e energia, a partir da cana-de-açúcar. “Estou extremamente feliz em concretizar esse novo empreendimento, onde cultivarmos coco. Já realizamos um investimento inicial com recursos próprios e agora o Banese está proporcionando um impulso adicional a esse investimento, que vai fortalecer todo o projeto. Estamos muito satisfeitos com essa parceria e por isso gostaria de agradecer ao governador Fábio e ao presidente Queiroz pela marcante presença do Banese como um banco de fomento em nosso estado”, ressaltou o produtor Ezequiel Leite.

Sealba Show

Um dos eventos de destaque no setor do agronegócio na região é o Sealba Show, realizado em Sergipe. Em 2023, o evento atraiu mais de 40 mil pessoas que puderam conhecer de perto todo o potencial agrícola e pecuário da região. Entre as empresas presentes, 65% eram originárias do estado de Sergipe, seguidas da Bahia e São Paulo. Do total, 31% estavam relacionadas à venda de insumos, como sementes e fertilizantes. Ao longo dos quatro dias de evento foram movimentados mais de R$ 219 milhões em negócios, o que evidencia o sucesso e o potencial do agronegócio na região Sealba.

Presenças

Também estiveram presentes na oficialização do contrato de financiamento o diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabra; diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores, Alessio Rezende; diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia, Kleber Dantas, além de Gabriel Leite, filho do produtor rural, Ezequiel Leite.

Foto: André Moreira