Governo de Sergipe investe mais de R$ 43 milhões na reestruturação da rodovia entre Capela e Dores

Recém-iniciada, a obra de reestruturação na rodovia SE-339, no trecho entre os municípios de Capela e Nossa Senhora das Dores, segue o cronograma previsto pelo Governo do Estado e está 11% concluída. Inserida no Pró-Rodovias, que é um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia (Avança Sergipe), esta intervenção, realizada por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), tem como objetivo promover mais segurança e fluidez do tráfego da região.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressaltou a relevância da obra para o escoamento de produtos agrícolas produzidos na região.

“Como orientado pelo governador Fábio Mitidieri, para a reestruturação da SE-339, uma das importantes rotas de escoamento de produção do estado, onde trafegam diariamente dezenas de veículos de carga, foi elaborado um projeto minuciososo que atendesse às expectativas de quem por ela circula e da população dos dois municípios”, informou.

Segundo Anderson, o projeto de reestruturação da SE-339 levou mais um pouco de tempo para ser finalizado, já que envolveu o alargamento da rodovia, com reforço das camadas de base e sub-base e maior espessura da via.

“Com um investimento de mais de R$ 43 milhões, o governo estadual iniciou os trabalhos no trecho de 16,97 km desta rodovia. A SE-339, entre Capela e Dores, contará brevemente com duas pistas de rolamento, cada uma com 3,5 metros, dois acostamentos de 1,5 metro e meio de cada lado, além de 10 metros de largura. Será mais conforto e segurança para a população de ambos os municípios”, expôs o diretor-presidente.

Foto: DER