GOVERNO DE SERGIPE JÁ DISPONIBILIZOU MAIS DE 218 MIL PACOTES DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS ÀS ESCOLAS ESTADUAIS

O Programa Estadual de Promoção, Proteção e Prevenção da Saúde Menstrual nas Escolas (Cuidar-SE), instituído pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), da Política para as Mulheres (SPM) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), segue atuante nas unidades escolares da rede pública de ensino, promovendo assistência, cuidado e dignidade menstrual às estudantes.

Até julho de 2024, 218.568 pacotes de absorventes íntimos higiênicos foram enviados para as 10 diretorias regionais de educação de Sergipe. Desse quantitativo, já foram disponibilizados aproximadamente 70.000 pacotes de absorventes íntimos higiênicos para as pessoas com idade igual ou superior a 9 anos e que menstruam.

O projeto surgiu a partir da ideia de promover a conscientização sobre a naturalidade do ciclo menstrual e, também, para capacitar os profissionais e a sociedade civil quanto à importância da educação em termos de saúde, higiene pessoal, saúde menstrual, saúde sexual e reprodutiva, assim como para viabilizar a disponibilização gratuita de absorventes íntimos. A iniciativa, que atua com alunas na faixa etária dos 9 aos 21 anos, contempla estudantes matriculados nas diversas unidades da Rede Estadual de Ensino de Sergipe.

De acordo com a técnica responsável pelo Programa Saúde na Escola na DRE 3, Adriana Moraes, as escolas procuraram iniciar o segundo semestre com ações como palestras e rodas de conversa. “Após a chegada dos absorventes à DRE 3, o diretor Gladston dos Santos acionou o PSE regional para que abraçasse a causa e ajudasse as escolas a planejarem ações que trouxessem significação para as alunas e que estas procurassem a coordenação escolar para solicitar os absorventes e poder usufruir desse direito à saúde”, conta a técnica.

A gestora e diretora do Centro de Excelência Gov. Augusto Franco, em Aracaju, Amanda Aquino, afirma que em sua escola todas as alunas estão sendo beneficiadas com o programa. “O Programa Cuidar-SE da Seduc garante que todas as alunas da rede pública de ensino tenham acesso ao absorvente mensalmente. E aqui em nossa escola, no Centro de Excelência Gov. Augusto Franco, a disponibilidade acontece a cada mês, percebemos a satisfação das alunas e o quanto essa ação faz diferença no quesito orçamento familiar, sendo bastante proveitosa e produtiva”, conta Amanda.

As alunas do C.E. Gov. Augusto Franco, Victória e Marília, asseguram a fala da diretora e contam a diferença que o programa faz em suas vidas. “O Cuidar-SE é muito bom para nós, alunas da rede pública, tanto no Ensino Médio quanto no Fundamental. Sem contar que ajuda muito economicamente, pois muitas meninas são de baixa renda e não conseguem comprar o próprio absorvente e ter a higiene pessoal adequada”, dizem as alunas.

Um dos pontos principais da ação criada pelo Governo é o enfrentamento à evasão escolar gerada pelas dificuldades no período menstrual. “O absorvente é uma necessidade, pois sem ele não dá para ir à escola. Muitas pessoas precisam recorrer a materiais alternativos, como toalhas, papel, panos. Por isso, o Cuidar-SE está relacionado ao Programa Saúde na Escola, já que diz respeito à saúde íntima”, diz Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), órgão responsável por operacionalizar a política dentro da Secretaria.

Novas atividades

No segundo semestre de 2024, o Cuidar-SE, além de disponibilizar absorventes íntimos higiênicos para as alunas, vem trabalhando a sensibilização dos alunos e a capacitação dos profissionais da educação por meio do Programa Saúde na Escola, em parceria com o Programa Acolher, também da Seduc. O tema ‘saúde sexual e reprodutiva’ é pauta permanente para os discentes da rede pública estadual de ensino e demanda uma atenção redobrada dos gestores e políticas públicas.

A ferramenta que tem sido utilizada para a conscientização e qualificação é a ‘Cartilha de Dignidade Menstrual como direito à educação’, a qual visa alcançar, além das 74.023 pessoas matriculadas que menstruam e têm idade igual ou superior a 9 anos de idade, todos os demais estudantes da rede. O programa trabalha assuntos como bullying, violência de gênero, cultura de paz e direitos humanos.

Foto: Arthuro Paganini