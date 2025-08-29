Governo de Sergipe lança licitação para pavimentação e drenagem do bairro Guajará em Socorro

O governo do Estado publicou, nesta sexta-feira, 29, o edital de licitação para execução da obra de terraplenagem, pavimentação e drenagem das ruas do bairro Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, na região Metropolitana de Aracaju. O investimento está estimado em R$ 176 milhões e integra o programa Acelera Sergipe, que concentra ações estruturantes em diversos municípios do estado.

A iniciativa havia sido anunciada pelo governador em 4 de julho, durante a 51ª edição do programa itinerante “Sergipe é aqui”, realizada em Socorro. Na ocasião, Fábio Mitidieri considerou o maior presente de todas as edições do governo itinerante. “Um dia importante, mais uma etapa sendo vencida. Essa é uma obra gigantesca, será a segunda maior em execução no estado. É ter dignidade e qualidade de vida, é o que ela representa. O investimento de mais de R$ 176 milhões, além dos R$ 50 milhões da parte da Iguá, que vai transformar a realidade de muita gente que espera há 30 anos por esse momento”, destacou.

Segundo o chefe do Executivo Estadual, a licitação será realizada na modalidade técnica e preço, com abertura dos envelopes prevista para 20 de outubro. A expectativa é de que todas as etapas sejam concluídas até o início de janeiro de 2026, quando deverá ser dada a ordem de serviço.

Obras

Com a execução, a comunidade passará a contar com infraestrutura urbana adequada, prevenindo alagamentos, melhorando o tráfego e garantindo condições sanitárias mais seguras. A expectativa é que os serviços tragam impactos diretos na qualidade de vida da população.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, agradeceu o empenho do governo estadual e destacou a relevância dos investimentos para o município. “Em nome do povo socorrense, agradeço o carinho e esse gesto tão importante. É uma obra muito sonhada pelo povo, não só de Socorro, mas que representa, também,um compromisso com todo o povo sergipano”, afirmou.

Além das obras de pavimentação e drenagem, o bairro Guajará também será contemplado com a implantação do sistema de esgotamento sanitário, que prevê 36 quilômetros de rede coletora de esgoto e quatro estações elevatórias de bombeamento. O investimento, de aproximadamente R$ 51 milhões, será realizado pela Iguá Sergipe, concessionária responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto.

