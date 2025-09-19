GOVERNO DE SERGIPE LANÇA O JORNAL “TRABALHO QUE TRANSFORMA” COM O FOCO NO INTERIOR DO ESTADO

O Governo de Sergipe lançou nesta quinta-feira, 18, o jornal Trabalho que Transforma, publicação mensal que apresenta as principais notícias de interesse dos sergipanos. A iniciativa retoma a tradição do jornal impresso, mas com um tom contemporâneo, linguagem simples e foco no interior do estado. Idealizada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom) em parceria com a Imprensa Oficial de Sergipe (Iose), a proposta visa fortalecer a comunicação com a população, entendendo que a comunicação não se limita à internet e que o jornal impresso segue sendo um canal de grande alcance, especialmente em regiões onde o acesso digital ainda é limitado.

O jornal também aposta na inovação: é interativo, com QR Codes que direcionam para conteúdos digitais, e acessível, oferecendo uma versão em áudio para que pessoas com deficiência visual possam acompanhar os conteúdos.

O governador Fábio Mitidieri ressalta que a publicação será mensal e chegará a todas as regiões do estado, sendo distribuído, também, nas edições do ‘Sergipe é aqui’. “O jornal vai apresentar as ações do governo em todas as áreas, da infraestrutura ao esporte, mostrando os avanços que têm transformado a vida dos sergipanos”.

O secretário de Estado da Comunicação Social, Cleon Nascimento, destaca que o projeto é mais uma iniciativa do Governo do Estado para qualificar a comunicação com os sergipanos. “Muitos dizem que o impresso morreu, mas nós acreditamos no contrário. Quando bem produzido, com planejamento e propósito, o jornal impresso se torna um veículo fundamental para comunicar. O Trabalho que Transforma reúne o esforço integrado de jornalistas, repórteres fotográficos, ilustradores e designers da Secom, resultando em um material de qualidade textual e gráfica, que aproxima o governo da população”, considera.

Parceria

Para o diretor-presidente da Iose, Francisco Gualberto, o jornal Trabalho que Transforma representa mais uma forma de prestação de contas à população. “É um veículo que informa sobre ações que alteram positivamente a vida do povo sergipano. É uma iniciativa que contribui para levar mais informação para os sergipanos”, destaca.

O diretor industrial da Iose, Mílton Alves, destacou a importância da parceria com a Secom para materializar mais esse produto da comunicação pública. Segundo ele, o trabalho conjunto garante qualidade editorial e gráfica ao tabloide, fortalecendo o alcance das informações do governo. “Todo esse trabalho integrado tem como objetivo mostrar as obras e ações do Governo de Sergipe. Com a circulação do jornal a população, principalmente no interior, passa a saber o que está sendo feito pela gestão do estado”, salienta.

Para a diretora de Jornalismo da Secom, Edjane Oliveira, o jornal tem como marca a simplicidade da linguagem, sem abrir mão da qualidade editorial. Segundo ela, mais do que uma prestação de contas, a publicação é um compromisso com a boa informação. “A linha editorial do Trabalho que Transforma é pautada pela clareza e pela proximidade com o povo. Queremos que as ações que impactam a vida dos sergipanos sejam entendidas de forma simples, mas com a qualidade de texto e imagem que a comunicação pública exige”, pontua.

O lançamento do jornal integra um movimento de qualificação da comunicação do Governo de Sergipe, que já conta com múltiplos canais, como a Agência Sergipe de Notícias e os canais nas redes sociais, que diariamente produzem e divulgam conteúdos, além da revista Sergipe Mais Presente e da newsletter Mais Perto, direcionada aos servidores.

