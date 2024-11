GOVERNO DE SERGIPE LANÇA PROGRAMA ‘PAPAI TÁ AQUI’ PARA FORTALECER PATERNIDADE POSITIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Na manhã desta segunda-feira, 18, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), lançou o programa ‘Papai tá aqui’, iniciativa voltada ao fortalecimento da paternidade afetiva e positiva. O evento contou com a presença de prefeitos, representantes municipais e equipes de transição, além de instituições parceiras como a Fundação Van Leer, Urban 95, Espaço ÀRA e Allma Hub.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a relevância de políticas públicas sensíveis à primeira infância, afirmando que o programa incentiva o envolvimento ativo dos pais no desenvolvimento das crianças. “A paternidade afetiva é essencial para assegurar direitos e criar um ambiente de crescimento saudável. Esse programa valoriza o compromisso dos pais como agentes fundamentais na formação dos filhos”, afirmou.

O evento também ressaltou o papel crucial dos municípios na execução do projeto. A representante da Fundação Van Leer no Brasil, Claudia Vidigal, elogiou o engajamento das prefeituras no processo. “A presença de prefeitos e equipes de transição demonstra o compromisso de Sergipe com a primeira infância. O envolvimento local é fundamental para o sucesso da iniciativa”, disse.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, reforçou a importância do programa para a inclusão social e para o fortalecimento dos vínculos familiares. “O ‘Papai tá aqui’ promove a participação ativa dos pais na educação e formação das crianças, combatendo a estatística do abandono parental e estimulando relações mais sólidas e saudáveis”, destacou.

Sobre o programa

O ‘Papai tá aqui’ é um programa de formação para homens, voltado à promoção da paternidade positiva. A iniciativa, realizada em parceria com organizações sociais e os municípios de Aracaju, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Socorro, incentiva os pais a desempenharem um papel ativo na criação dos filhos, além de cuidar da própria saúde e bem-estar.

A proposta integra a Política Estadual da Primeira Infância, reafirmando o compromisso do governo sergipano com o desenvolvimento integral das crianças e a valorização do ambiente familiar.

Foto: Irla Costa