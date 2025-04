Governo de Sergipe lança três novos editais da Política Nacional Aldir Blanc

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou, nesta quarta-feira, 9, três novos editais de fomento cultural da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Os editais de Ações Formativas, Subsídio e Circulação selecionarão 104 projetos e, juntos, totalizam um investimento de mais de R$5 milhões.

As inscrições para os três editais vão até o dia 4 de maio, por meio da plataforma Mapa Cultural de Sergipe. Nos casos em que agentes culturais atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica (ou seja, sem CNPJ), deverá ser indicada pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do Termo de Execução Cultural e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo.

Todas informações, formulários e anexos estão disponíveis no site da Funcap, por meio do link https://www.se.gov.br/funcap/funcap_editais.

Os editais

Edital 07/2025 – Ações Formativas: Com investimento de pouco mais de R$1 milhão, serão selecionados por meio desse edital, inicialmente, 40 projetos. O edital visa desenvolver as habilidades e conhecimentos dos participantes, dando ênfase à diversidade cultural, à profissionalização da cadeia produtiva cultural e ao desenvolvimento artístico.

O edital tem por objetivo selecionar projetos culturais de ação formativa nas categorias oficina e mentoria para receberem apoio financeiro, a fim de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Estado de Sergipe e constituir o programa Pró Cultura Sergipe.

Edital 08/2025 – Subsídio: visa a seleção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais para receberem subsídio para a realização de atividades de todas as linguagens artísticas, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Estado de Sergipe. Há, ainda, no edital, categorias exclusivas para quadrilhas juninas e culturas populares.

Com investimento de R$3 milhões, serão selecionados, inicialmente, 39 projetos. Neste edital, a partir do subsídio aos selecionados, objetiva-se garantir que esses ambientes continuem a ser pontos de encontro, de expressão e de celebração da nossa cultura.

Edital 09/2025 – Circulação: conta com um investimento de pouco mais de R$1 milhão selecionará, inicialmente, 25 projetos. Os projetos escolhidos poderão circular a nível estadual, regional ou nacional, com a liberdade de propor às cidades, quantidade de apresentações e o que será apresentado na circulação.

Este edital de Circulação permitirá que os artistas façam circulações estaduais, regionais, nacionais ou internacionais com seus trabalhos artísticos.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, os agentes territoriais estarão à disposição para esclarecer os questionamentos. Os agentes territoriais são intermediadores da Funcap que auxiliam na criação de novas contas, atualização de perfis e orientam para o cadastro de projetos no Mapa Cultural de Sergipe. Além disso, eles podem tirar dúvidas sobre os editais de fomento e subsídios, a Política Nacional Cultura Viva e as diretrizes da PNAB.

No site da PNAB, os interessados conseguem agendar o atendimento com o agente do seu território. As datas de visitas dos agentes também podem ser conferidas no instagram da Funcap. Para conhecer os agentes de cada território, clique aqui: https://pnab.funcap.se.gov.br/agentes/.

Política Nacional Aldir Blanc

Instituída pela Lei 14.399/2022, a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) foi criada para agir como uma política estruturante do setor cultural, por meio de ações de fomento e difusão, com recursos destinados a iniciativas que visam fortalecer, desenvolver e democratizar o acesso à cultura em Sergipe.

