Governo leva desenvolvimento sustentável ao centro-sul com início fornecimento de gás natural em Lagarto

Governo de Sergipe leva desenvolvimento sustentável ao centro-sul com início do fornecimento de gás natural em Lagarto

Obra tem investimento mais de R$ 1 milhão e promete gerar crescimento sustentável na região

Em mais um momento histórico, o Governo de Sergipe deu início, nesta quarta-feira, 4, à operação de fornecimento de gás natural no município de Lagarto, no centro-sul sergipano. A iniciativa é um importante passo em direção ao desenvolvimento sustentável e à modernização da infraestrutura energética do estado. Com investimento de R$ 1.159.851,87, a obra contempla a instalação de um gasoduto na Estrada para o Jardim Campo que, inicialmente, ligará a estação de descompressão ao parque industrial da Maratá, empresa âncora do projeto.

Serão fornecidos, a princípio, 10 mil metros cúbicos de gás natural por dia. Foi construída uma estação de descompressão que receberá o gás das empresas Logás e Petrobahia, vencedoras do chamamento público. O fornecimento será feito por meio do modal Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por caminhões, algo inédito em Sergipe. O gás chegará comprimido ao município, onde será descomprimido e injetado na rede que abastecerá diretamente a unidade industrial.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou que a operação significa a interiorização das políticas públicas de geração de emprego, renda e oportunidades, através de uma ação concreta do Estado, que é a expansão da política de gás para a cidade de Lagarto. “Esta é uma cidade pujante, das mais importantes economicamente em Sergipe. Nessa primeira fase, o investimento é de, aproximadamente, R$ 1,2 milhão. Serão 10 mil metros cúbicos/dia, atendendo como empresa âncora a Maratá, mas, na segunda fase, também chegará para hospitais, postos de gasolina, comércio em geral. A expansão do gás possibilita que a gente industrialize o interior, gerando mais oportunidades”, ressalta.

Com a chegada do gás natural, o município do centro-sul sergipano se posiciona como uma cidade promissora no cenário energético, pronta para atrair novos empreendimentos e oferecer melhores condições à população.

“Esse é um sonho muito antigo do grupo Maratá. O gás natural é um insumo que depende de viabilidade, precisa ter demanda e volume para poder se firmar. E, com o volume que a Maratá possui, podemos dar início a essa primeira fase, para, em seguida, interligar a outros empreendimentos. Lagarto é uma cidade de crescimento muito grande, e a tendência é que esses gasodutos, em breve, sejam construídos. É muito importante para nós, e, hoje, celebramos essa realidade”, pontua o secretário de Estado do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa.

Além da indústria Maratá, setores como hospitais, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais, condomínios residenciais e novos empreendimentos, poderão ser beneficiados nas próximas fases da expansão. Já está prevista a instalação de Gás Natural Veicular (GNV) para o Auto Posto Aliança em uma segunda fase da obra.

“O gás natural é uma base de energia sustentável, limpa. Após 25 anos de Lagarto tentando atrair a vinda do gás, hoje isso se realiza no governo Fábio Mitidieri. Parece um ato simples, mas é um novo marco na história do centro sul de Sergipe. Lagarto perdeu muitos investimentos nos últimos 20 anos por falta desse gás, e agora a região vai poder surfar essa onda futura com o novo marco do gás em Sergipe”, salienta o diretor executivo do grupo Maratá, Frank Vieira.

Desenvolvimento do centro-sul

O início da operação de fornecimento de gás natural em Lagarto representa mais um impulso na expansão do gás natural e no desenvolvimento, especialmente no centro-sul do estado. Com um investimento previsto de R$ 28,4 milhões para 2025, a Sergipe Gás S/A (Sergas) aposta na interiorização e expansão da rede, incluindo melhorias nas estações e novas conexões inicialmente para indústrias e postos de combustível.

Para a prefeita em exercício de Lagarto, Suely Menezes, a chegada do gás natural é um novo passo ao crescimento sustentável do município. “Hoje é um dia que simboliza avanço, transformação e novas possibilidades para o presente e o futuro da nossa cidade. Esse momento representa o fortalecimento da nossa economia, o incentivo à industrialização e a abertura de porta para novos investimentos e empreendimentos. Obrigada ao Governo do Estado por investir no desenvolvimento sustentável e industrial da nossa terra”, frisa.

A tendência é que o serviço seja expandido futuramente para comércio e residências. Desde o início de 2024, já são 4.165 unidades que passaram a utilizar o gás natural canalizado fornecido pela Sergas em todo o estado, entre condomínios residenciais, indústrias e comércios, totalizando um investimento de R$ 8,3 milhões em obras de expansão e ligação.

Tal visão foi destacada pelo presidente da Sergás, Alan Lemos. “Esse é um marco do desenvolvimento e da rede de gás em Sergipe. Durante muito tempo, os investimentos da Sergás não se ampliaram para novos municípios. E, hoje, com essa estação de descompressão, o gasoduto ligado à indústria Maratá que é a âncora do sistema, e a possibilidade, já a partir do segundo semestre, de estender essa rede para posto revendedor de combustível com GNV e também para a cidade de Lagarto, cria uma situação de ambiente muito propício ao desenvolvimento da cidade. Desse modo, a gente consegue trazer as condições efetivas de sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento e cumprindo a função do Estado”, afirma.

Outros avanços também estão previstos nos municípios de Umbaúba, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, com projetos a serem iniciados. Desta forma a gestão estadual reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e ambiental, consolidando a Sergas com uma empresa de destaque no segmento energético em Sergipe.

Dentro do desenvolvimento do gás, está a projeção de uma “rota verde”, com caminhões sendo abastecidos pelo combustível mais sustentável. A empresa Logás, uma das vencedoras do chamamento público, disponibilizou na solenidade um dos caminhões e mostrou o planejamento. “Esse é um projeto pioneiro, o primeiro no estado de interiorização de gás. Também acreditamos no uso desse gás para o abastecimento de frotas rodoviárias. Com esse gás, o impacto econômico para os frentistas é de 10 a 15% a menos. Assim, podemos expandir o que chamamos de rotas verdes por Sergipe”, explica o presidente do Conselho da Macaw Energies (dona da empresa Logás), Eduardo Antonello.

O governador Fábio Mitidieri reforçou a necessidade da expansão do gás pelo estado. “A ideia é expandir e interiorizar o serviço de gás, levar oportunidades para várias cidades de Sergipe. Quando você tem o gás na porta, a indústria vem atrás, e Sergipe é um dos maiores produtores de gás do Brasil. A gente tem que aproveitar esse momento para expandir o gás e fazer com que a indústria também desperte o seu interesse de ir para o interior de Sergipe”, completa.

Foto: Arthur Soares