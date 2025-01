GOVERNO DE SERGIPE LEVA INVESTIMENTOS E SERVIÇOS NA 38ª EDIÇÃO DO “SERGIPE É AQUI”, NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

Durante a edição que retomou o ‘Sergipe é aqui’, nesta quinta-feira, 23, em Neópolis, o governador Fábio Mitidieri autorizou importantes investimentos e serviços para o munícipio da região do baixo São Francisco. O evento, que chegou à 38ª edição, realizado no entorno do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo e na sede da Prefeitura de Neópolis, contou com a assinatura de ordens de serviço, com cerca de R$ 4,3 milhões e a oferta de 160 serviços à população.

Antes da ação em Neópolis, o governador inaugurou a quadra de esportes com vestiários do Colégio Estadual Otávio Bezerra, na Comunidade Quilombola de Ladeiras, em Japoatã. Com esta entrega, o governo já soma 63 obras para a Educação, totalizando R$ 138,4 milhões em investimentos. Em Neópolis, Fábio Mitidieri assinou decretos e ordens de serviço, como a pavimentação de ruas e do acesso ao Povoado Tenório, além de oficializar a próxima edição do programa em Monte Alegre, alto sertão, no dia 30 de janeiro. Ele destacou o objetivo de aproximar o governo da população, oferecendo serviços que, em muitos casos, só estão disponíveis na capital. Segundo o governador, a expectativa é manter a média de atendimentos superior a 4 mil por edição.

“A 38ª edição do ‘Sergipe é aqui’ abre o ano de 2025 reafirmando o compromisso do governo com os sergipanos. Aqui, em Neópolis, temos mais de 160 serviços sendo ofertados. Muitos deles só estariam disponíveis em Aracaju, mas o programa facilita o acesso da população, como a Carreta da Mulher, do Homem, o Banese e o Detran. Neópolis também está no clima do Carnaval, o frevo já começou e hoje é dia de celebrar com serviços e benefícios. Seguimos avançando, já temos a 39ª edição programada para Monte Alegre, no dia 30 de janeiro”, disse.

Serviço

O Chefe do Executivo estadual assinou ordem de serviço para execução de pavimentação em paralelepípedo no acesso ao Povoado Tenório, com extensão aproximada de 2,20 km, num investimento de R$ 2.031.207,30, autorizou também a execução de 10.000 m² de pavimentação granítica e 10.000 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas no município. O prefeito de Neópolis, Allysson de Amintas, agradeceu ao governo pelo apoio ao município, que, em sua avaliação, tem sido beneficiado com obras e ações essenciais para a comunidade. “Este evento é muito importante para Neópolis, que estava carente desses serviços. O governador atendeu nosso pedido com prontidão. Em apenas 23 dias de gestão já recebemos este presente. O povo está feliz e muito grato ao governador”, destacou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto, apontou os avanços nas áreas de infraestrutura e mobilidade. “Hoje autorizamos 10 mil m² de pavimentação granítica e 10 mil m² de pavimentação asfáltica, além do acesso ao Povoado Tenório. São cerca de R$ 4,3 milhões em investimentos, demonstrando o compromisso do governo com o desenvolvimento do baixo São Francisco”, declarou.

A artesã Sônia Maria reforçou a importância do programa para a economia, cultura e o acesso facilitado aos serviços públicos. “Este evento é uma oportunidade de expandir nosso artesanato e valorizar a cultura local. Como artesãs, muitas de nós mulheres negras e ribeirinhas temos nesse espaço uma chance de gerar autonomia e renda, além de mostrar a riqueza cultural de Neópolis para além das fronteiras do estado”, declarou.

‘Sergipe é aqui’

Criado para aproximar a administração estadual da população, o programa já passou por 37 municípios desde 2023, beneficiando mais de 180 mil pessoas com serviços de saúde, cidadania, educação e infraestrutura.O secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, enfatizou que o mais importante é não apenas ouvir as demandas da população, mas trabalhar imediatamente para buscar soluções concretas e efetivas. “O ‘Sergipe é aqui’ foi idealizado pelo governador Fábio Mitidieri para aproximar o governo da população. É mais que um programa, é uma mão amiga que intensifica os serviços já ofertados pelo estado, mas com a comodidade de serem realizados perto de casa. Além disso, simbolicamente, transformamos Neópolis em capital por um dia, reforçando sua importância cultural e econômica”, afirmou.

Foto: César de Oliveira