Governo de Sergipe leva Ônibus da Mulher à Barra e promove ações para as moradoras

Secretaria abordou o enfrentamento à violência, saúde, bem-estar

Uma série de ações voltadas a mulheres foi promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), na Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, nesta terça-feira, 25. A iniciativa ocorreu por meio do Ônibus da Mulher, que integrou a programação dos 72 anos de Emancipação Política do município. A secretaria também realizou a entrega de benefícios.

O Ônibus da Mulher é um equipamento que contribui para ampliar o alcance das políticas públicas para as mulheres desenvolvidas em Sergipe, como destacou a diretora de Articulação da SPM, Edlaine Sena. “Promovemos uma ação em parceria com a Secretaria de Assistência Social do Município, a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e o Centro de Referência da Mulher (CRM), promovendo a integração entre os serviços e programas do Município com os do Governo do Estado através da SPM”, ressaltou.

Garantindo um espaço de bem-estar, a SPM disponibilizou, em parceria com o Instituto Embelezze, serviços de beleza. Entre eles, escova, corte, maquiagem e massagem, despertando a autoestima das mulheres. Quem obteve os serviços, aprovou a iniciativa, como a moradora Simone dos Santos. “O evento, para mim, foi excelente. Aproveitei os serviços de beleza disponíveis no Ônibus da Mulher, que nos deixou ainda mais lindas, além de ter acesso a outros serviços. Tudo maravilhoso”, afirmou.

Com o intuito de expandir os conhecimentos da população feminina local, foi realizada uma oficina de educação financeira, levando informações para que as mulheres desenvolvam habilidades para gerenciar o dinheiro com planejamento do orçamento, controle de gastos e, a partir disso, começar a investir. Tudo isso a partir da administração dos recursos tomando decisões mais conscientes e que resultem em segurança financeira.

O enfrentamento à violência contra a mulher também foi abordado com a entrega de materiais da campanha ‘Não é não! Oxe!’. A SPM ampliou, ainda, a divulgação do aplicativo ‘SOS Maria da Penha’, orientando as mulheres a como baixar, realizar o cadastro e utilizar as funções disponíveis, entre elas, um botão que pode ser acionado em situações de risco e que envia uma mensagem com a localização para os guardiões escolhidos no momento do cadastro.

Entrega de absorventes

A participação da SPM no evento contou, também, com a entrega absorventes descartáveis do programa Cuidar-SE, que foi ampliado este ano para alcançar mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos equipamentos de atendimento à mulher nos municípios sergipanos, promovendo dignidade menstrual.

“A ação foi de extrema importância, com a presença do Ônibus da SPM disponibilizando atendimentos às mulheres, com a escuta qualificada, entrega de absorventes do Programa Cuidar-SE para mulheres em vulnerabilidade social, com o intuito de combater a pobreza menstrual, além de diversos outros serviços”, reiterou a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres da Barra dos Coqueiros, Edênia Gouveia.

Foto: Ascom SPM