GOVERNO DE SERGIPE LEVA ÔNIBUS DA MULHER PARA CIDADE DE PEDRINHAS E PROMOVE AÇÕES A MORADORAS DO MUNICÍPIO

O Governo de Sergipe promoveu uma série de ações voltadas ao enfrentamento à violência de gênero, saúde da mulher e finanças às moradoras de Pedrinhas, município do sul do estado, nesta segunda-feira, 22. A iniciativa ocorreu por meio do Ônibus da Mulher, unidade móvel da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, que também realizou a entrega de benefícios.

O Ônibus da Mulher é um equipamento que contribui para ampliar o alcance das políticas públicas para as mulheres desenvolvidas em Sergipe. “Pedrinhas é o segundo município a receber o Ônibus da Mulher nesta nova fase, que reforça as ações de acolhimento, cuidado e promoção de oportunidades de qualificação para as mulheres”, destacou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

Durante o evento, foram entregues absorventes descartáveis do programa Cuidar-SE, que foi ampliado em 2025 para alcançar mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos equipamentos de atendimento à mulher nos municípios sergipanos, promovendo dignidade menstrual.

Para expandir os conhecimentos da população feminina local, foi realizada também uma oficina de educação financeira, levando informações para que as mulheres desenvolvam habilidades para gerenciar o dinheiro com planejamento do orçamento, controle de gastos e, a partir disso, começar a investir. Foi mostrado também que é possível administrar os recursos tomando decisões mais conscientes e que resultem em segurança financeira.

Outra iniciativa da SPM em Pedrinhas foi uma roda de conversa sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, com entrega de materiais da campanha ‘Rompa o Ciclo!’. Foram abordados os tipos de violência contra a mulher, a importância da denúncia e os canais disponíveis – a exemplo da Delegacia Virtual da Mulher, em que pode ser solicitada a Medida Protetiva de Urgência para os casos de violência doméstica e familiar.

Também foi destacada a rede de proteção à mulher disponível. “A gente agradece ao Governo do Estado, por meio da SPM, por ter contemplado as mulheres do município de Pedrinhas com estas ações e benefícios, como o ‘Cuidar-SE’. São medidas importantes e que fazem a diferença”, avaliou a prefeita de Pedrinhas, France de Domingos.

