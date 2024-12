Governo de Sergipe investe mais de R$ 656 milhões em obras de infraestrutura

Planejamento, comprometimento e criatividade são elementos norteadores que o Governo do Estado adotou para impulsionar o progresso no interior sergipano, por meio da execução de mais de 40 intervenções estruturantes nas esferas da cultura, economia, esporte, lazer, mobilidade, saúde, transporte, turismo, entre outras. Além de elevar a autoestima dos moradores, as ações promovem o desenvolvimento socioeconômico, pois geram empregos locais enquanto são executadas e, em alguns casos, após sua conclusão.

De Aracaju a Porto da Folha, de Lagarto a Santana do São Francisco, a gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), investiu R$ 656.674.944,46 em obras que estão modificando os cenários de diversos municípios nos oito territórios sergipanos, algumas já entregues à população, outras em andamento, bem como aguardando ordens de serviço para serem iniciadas.

Os investimentos contemplam diversos setores, adequando-se à necessidade de cada município. “São mercados, urbanização e recuperação de pontos turísticos, revitalização de áreas públicas e destinadas ao lazer, prédios públicos, quadras e espaços esportivos, adequações e reforma de setores específicos na prestação de serviços de saúde, construção de pórticos, de pontes, enfim, obras que impactam diretamente na vida dos cidadãos, proporcionando melhorias e segurança no dia a dia e criando variadas frentes de trabalho por um determinado período”, detalha o secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas.

Turismo e mobilidade

Fonte geradora de emprego e renda para milhares de sergipanos, os investimentos no setor de turismo foram direcionados para obras diversificadas. A urbanização da avenida que dá acesso ao povoado Abaís, em Estância; a revitalização da orla fluvial, em Santana do São Francisco; a construção da Praça dos Romeiros e a reforma do canteiro central, em Nossa Senhora Aparecida, já fazem parte do cotidiano dos moradores, visitantes e turistas locais.

Ainda no interior, segue em execução a revitalização do Balneário Parque das Mangueiras, em Carmópolis; da Orla do Vigário, em Aquidabã; do Parque de Exposições, no povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo; a reforma e ampliação do Terminal Rodoviário, em Laranjeiras; e a construção do Caminho de Santa Dulce dos Pobres, entre São Cristóvão e Aracaju.

Em Nossa Senhora Aparecida, a dona de casa Maria Santos de Luiz, disse que a construção da Praça dos Romeiros e a reforma do Canteiro Central foi um sonho realizado para a população. “Todos os anos vem gente de tudo que é lugar para a romaria. Esse espaço, além de acolher melhor os turistas e fiéis, deixou a cidade mais bonita e se tornou um atrativo para as crianças, adultos e idosos”, frisou.

De acordo com Luiz Roberto, na capital sergipana, os empreendimentos fortalecerão ainda mais o turismo e a mobilidade. “Concluímos uma parte da reforma do Parque da Cidade, estamos realizando adequações urbanísticas em dois trechos da Orla Sul, revestindo as paredes do canal da Avenida João Rodrigues, onde também construiremos uma passarela cicloviária. Há obras grandiosas sob a nossa responsabilidade e estamos focados nas suas respectivas etapas: a nova ponte sobre o Rio Sergipe, ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros, e o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que ligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, cuja ordem de serviço foi assinada no dia 16 de dezembro”, informou o gestor.

Outras áreas

Obras do governo concluídas e em andamento, sob a coordenação da Sedurbi, se fazem presentes em vários segmentos. Conforme a Coordenadoria de Obras (Coop) foram realizadas a reforma e a recuperação da Casa de Cultura Sílvio Romero, em Lagarto, e está em andamento a recuperação do antigo prédio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que sediará a Pinacoteca Estadual; a adequação da Ala de Hemodinâmica do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse); a reforma do Hemocentro e em andamento a obra da Casa da Mulher Brasileira, essas também na capital, e implantando uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e de um Centro de Especialidade Médicas, em Simão Dias.

Recentemente foi entregue, completamente revitalizado, o Ponto de Encontro Comunitário Éder Leite, em Laranjeiras, e está em andamento a reforma da Praça Sizenando Abreu, em Riachuelo, além da reforma e modernização de uma quadra poliesportiva no povoado Saco Grande, em Cumbe.

O atleta Eberty Santos Silva, de Laranjeiras, só tem elogios à reforma do Ponto de Encontro Comunitário. “O PEC ficou ótimo, está completamente diferente do que era antes. Vai ser muito bom para a juventude que agora tem novas opções de lazer. Eu, que jogo futebol e futsal, gostei muito dos campos e dos acabamentos deles”, ressaltou.

Luiz Roberto comentou que essas ações reafirmam o compromisso do Executivo estadual para a melhoria na qualidade de vida dos sergipanos. “Sejam de pequeno, médio e grande porte, as obras, além de cumprirem a função social, promovem o desenvolvimento local, oportunizam a criação de novos empregos, e, por conseguinte, o aumento da renda, em alguns casos reforçam o sentimento de pertencimento aos beneficiados, e, sobretudo, ocasionam transformações que impactarão positivamente nos anos futuros”, enfatizou o secretário da Sedurbi.

Foto: Marcos Rodrigues