GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 1112 VAGAS DE EMPREGO NESTA SEGUNDA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO

Nesta segunda-feira, 3, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 1112 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no NAT, que está em novo endereço, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente, já tem mais de 32 mil trabalhadores cadastrados, 619 empresas parceiras com vagas cadastradas e 462 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO Sergipe, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Motorista de caminhão (2 vagas)

Auxiliar de padeiro (4 vagas)

Repositor (25 vagas)

Operador de caixa (25 vagas)

Açougueiro (4 vagas)

Padeiro (4 vagas)

Cozinheiro (4 vagas)

Prospector (1 vaga)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Auxiliar de pessoal (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (4 vagas)

Maruim

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (4 vagas)

Boquim

Técnico de eletricidade (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Servente de limpeza (1 vaga)

Mecânico de auto em geral (3 vagas)

Consultor de vendas (1 vaga)

Estância

Consultor de vendas (50 vagas)

Porteiro industrial (6 vagas) (exclusivo PcD)

Classificador de tecidos (6 vagas) (exclusivo PcD)

Itabaiana

Atendente de lojas (2 vagas)

Lagarto

Promotor de vendas (5 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Foto: Léo Mecenas