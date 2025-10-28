Governo de Sergipe oferta 320 vagas em novos cursos de qualificação profissional para construção civil

O Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), acaba de lançar 320 vagas para seis novos cursos de qualificação profissional, gratuitos e com pagamento de auxílio, todos voltados para a área da construção civil. A iniciativa faz parte do programa Qualifica Sergipe e visa suprir a demanda do setor por mão de obra especializada.

Os cursos são gratuitos e contam ainda com o pagamento de auxílio de R$ 500 reais para os participantes. As vagas estão distribuídas em 16 turmas em turnos diferentes para os cursos de: pintor de obras imobiliárias (manhã e tarde); eletricista instalador predial básico (manhã e tarde); assentador de revestimento cerâmico (manhã e tarde); pedreiro polivalente (manhã) e instalador hidráulico (manhã e noite).

Para se inscrever e obter mais informações sobre os cursos, os interessados precisam acessar a plataforma gosergipe.se.gov.br, clicar na seção “Cursos” e escolher o curso desejado. Para fazer a inscrição e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio, pode buscar o atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que está em novo endereço, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O atendimento é gratuito. As inscrições também podem ser feitas, de maneira presencial, nos espaços Cuidar dos bairros Bugio, localizado na rua do Comércio 1, s/n, atrás do GBarbosa; e Santa Maria, localizado na rua B9, 264-374.

Programa Qualifica Sergipe

O Qualifica Sergipe é um amplo programa de capacitação profissional que oferece cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho local, respeitando as vocações econômicas regionais. Até o momento, o programa abriu 329 turmas e beneficiou mais de 4,2 mil pessoas em 43 municípios sergipanos, contribuindo diretamente para a inclusão produtiva e o fortalecimento das economias locais. O Qualifica reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades reais para a população.

Foto: Igor Matias