GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 475 NOVAS VAGAS POR MEIO DA PLATAFORMA GO SERGIPE NESTA SEGUNDA-FEIRA

A semana começa com centenas de oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira, 1º, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 475 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar na plataforma e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente, já tem mais de 20 mil trabalhadores cadastrados, 432 empresas parceiras registradas e 359 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO Sergipe, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Assessor de diretoria (1 vaga)

Auxiliar de prótese dentária (1 vaga)

Açougueiro (2 vagas)

Ajudante de obras (5 vagas)

Recepcionista secretária (1 vaga)

Analista de marketing (1 vaga)

Auxiliar administrativo (2 vagas)

Coordenador de rh (1 vaga)

Lagarto

Camareira de hotel (1 vaga)

Estância

Pedreiro (10 vagas)

Nossa Senhora do Socorro

Chefe de seção de expedição (1 vaga)

Copeiro (1 vaga)

Nossa Senhora da Glória

Auxiliar de linha de produção (4 vagas)

Vendedor interno (1 vaga)

Propriá

Promotor de vendas (5 vagas)

Foto: Leo Mecenas