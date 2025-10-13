GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 629 VAGAS DE EMPREGO NESTA SEGUNDA EM ARACAJU, ESTÂNCIA, BARRA E LAGARTO

A semana começa com centenas de oportunidades para as sergipanas e sergipanos. Nesta segunda-feira, 13, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 629 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que, agora, está em novo endereço, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Cozinheiro de restaurante (2 vagas)

Auxiliar de cozinha (1 vaga)

Ajudante de obras (exclusivo PcD) (13 vagas) Confeiteiro (1 vaga)

Operador de adegas (1 vaga)

Auxiliar de manutenção de edificações (exclusivo PcD) (5 vagas)

Pedreiro (2 vagas)

Servente (construção civil) (exclusivo PcD) (5 vagas)

Pizzaiolo (1 vaga)

Motorista de caminhão (3 vagas)

Técnico de edificações (5 vagas)

Engenheiro civil (5 vagas)

Almoxarife (exclusivo PcD) (1 vaga)

Pedreiro (exclusivo PcD) (2 vagas)

Auxiliar de escritório (exclusivo PcD) (2 vagas) Montador de móveis de madeira (1 vaga)

Estância

Consultor de vendas (10 vagas)

Servente (construção civil) (exclusivo PcD) (5 vagas)

Barra dos Coqueiros

Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (4 vagas)

Lagarto

Comprador (2 vagas)

Foto: Ascom Seteem