Governo de Sergipe oferta 884 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe nesta segunda-feira

A semana começa com centenas de oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira, 22, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 884 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar na plataforma e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente, já tem mais de 23 mil trabalhadores cadastrados, 503 empresas parceiras com vagas cadastradas e 397 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO Sergipe, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Laranjeiras – vagas Engeman (Fafen)

Técnico de controle de qualidade (1 vaga)

Encarregado de complementar (1 vaga)

Inspetor de líquido penetrante (Inspetor de ensaios não destrutivos) (2 vagas)

Instrumentista montador (2 vagas)

Mecânico refrigeração (4 vagas)

Operador de equipamentos (Operador de eq. elétricos) (1 vaga)

Operador GPI (Téc. planejamento) (Operador de processos químicos e petroquímicos) (3 vagas)

Auxiliar de manutenção predial (5 vagas)

Ajudante de mecânico (3 vagas)

Ajudante de pedreiro (Auxiliar de pedreiro) (8 vagas)

Auxiliar de movimentação (Auxiliar de logística) (2 vagas)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (14 vagas)

Carpinteiro (3 vagas)

Documentador técnico (Técnico em documentação) (1 vaga)

Eletricista industrial (Eletricista de instalações industriais) (5 vagas)

Eletricista montador (Eletricista) (2 vagas)

Eletricista predial (Eletricista de instalações de prédios) (2 vagas)

Encanador (1 vaga)

Encarregado de caldeiraria (Mestre de caldeiraria) (4 vagas)

Encarregado de serviços (Supervisor de seção de serviços gerais) (2 vagas)

Enfermeiro do trabalho (4 vagas)

Ferramenteiro (1 vaga)

Funileiro (Funileiro industrial) (1 vaga)

Inspetor de controle de qualidade (Inspetor de qualidade) (2 vagas)

Inspetor de solda nível 1 (Inspetor de soldagem) (1 vaga)

Isolador térmico (2 vagas)

Jatista (Operador de jato abrasivo) (1 vaga)

Mecânico especializado (Mecânico de manutenção de máquina industrial) (10 vagas)

Mecânico lubrificador (3 vagas)

Montador (2 vagas)

Montador de andaime (16 vagas)

Motorista caminhão vácuo (Motorista de caminhão tanque) (1 vaga)

Motorista de ambulância (4 vagas)

Operador de campo (Apontador de campo) (44 vagas)

Operador de console (Operador de painel de controle) (28 vagas)

Operador de máquina de carga (3 vagas)

Pedreiro (3 vagas)

Pintor de letreiros (3 vagas)

Pintor industrial (2 vagas)

Soldador (16 vagas)

Supervisor de turno (Supervisor de turno de mineração) (12 vagas)

Torneiro mecânico (2 vagas)

Técnico de análise química (8 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (11 vagas)

Técnico automação (Instrumentação) (1 vaga)

Técnico de automação (Elétrica) (Aberta junto com a de instrumentação) (1 vaga)

Técnico de caldeiraria (4 vagas)

Técnico de edificações (2 vagas)

Técnico de materiais (Técnico de matéria prima e material) (4 vagas)

Técnico de meio ambiente (Técnico de controle de meio ambiente) (1 vaga)

Técnico de planejamento (Técnico de planejamento da indústria metalúrgica) (Estrutura metálicas) (10 vagas)

Técnico de refrigeração (1 vaga)

Técnico de segurança (11 vagas)

Técnico eletricista (6 vagas)

Técnico em instrumentação (Técnico em automação industrial) (10 vagas)

Técnico mecânico (4 vagas)

Técnico químico (2 vagas)

Aracaju

Auxiliar de almoxarifado (exclusiva PcD) (1 vaga)

Costureira em geral (3 vagas)

Analista de redes e de comunicação de dados (1 vaga)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4 vagas)

Instalador de águas, esgotos e gás (3 vagas)

Frentista (6 vagas)

Assistente de engenharia (Construção civil) (2 vagas)

Carpinteiro (10 vagas)

Auxiliar de cozinha (2 vagas)

Assistente administrativo (1 vaga)

Vendedor de comércio varejista (2 vagas)

Ajudante, auxiliar de bar (1 vaga)

Cozinheiro de restaurante (1 vaga)

Apontador de obras (1 vaga)

Ribeirópolis

Mecânico de motocicletas (1 vaga)

Atendente balconista (5 vagas)

Costureira em geral (2 vagas)

Nossa Senhora das Dores

Pedreiro (2 vagas)

Estância

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Técnico em eletromecânica (2 vagas)

Campo do Brito

Trabalhador rural (1 vaga)

Divina Pastora

Assistente administrativo (1 vaga)